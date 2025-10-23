Полиция возбудила уголовное дело на жителя касимовского села, который устроил прилюдный скандал

В Касимовском округе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил прилюдный скандал. Подробности сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

отдел МВД России «Касимовский» обратился 39-летний местный житель и сообщил, что на улице села Данево нетрезвый сельчанин размахивает разными предметами, ругается и угрожает убить. На место немедленно выехали участковые уполномоченные полиции. Стражи правопорядка выяснили, что ссору затеял 37-летний местный житель. Полицейские разыскали этого мужчину и препроводили его в отдел полиции.

По предварительной информации, 37-летний житель села Данево работает на местной животноводческой ферме. На этой же ферме работает 39-летний сельчанин. Он утром возвращался с рабочей смены домой. 37-летний работник накануне не работал и утром был в состоянии алкогольного опьянения. Случайно встретив знакомого на улице, он припомнил, что ранее этот мужчина, якобы с нежностью смотрел на его супругу и оказывал ей знаки внимания. Сельчанин решил, что жена ему изменяет, затаил обиду и теперь вздумал высказать свои претензии. Мужчина отметал все обвинения, тогда злоумышленник стал пугать убийством – подбирал с улицы разные предметы и угрожал ударить. На улице села под руку ему попались деревянная палка, резиновый шланг и металлическая труба. Испугавшись, потерпевший обратился за помощью в полицию.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.