Четверг, 23 октября, 2025
4.9 C
Рязань
Новости Касимова

Полиция возбудила уголовное дело на жителя касимовского села, который устроил прилюдный скандал

Валерия Мединская
Фото: t.me/umvd62

В Касимовском округе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил прилюдный скандал. Подробности сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

отдел МВД России «Касимовский» обратился 39-летний местный житель и сообщил, что на улице села Данево нетрезвый сельчанин размахивает разными предметами, ругается и угрожает убить. На место немедленно выехали участковые уполномоченные полиции. Стражи правопорядка выяснили, что ссору затеял 37-летний местный житель. Полицейские разыскали этого мужчину и препроводили его в отдел полиции.

По предварительной информации, 37-летний житель села Данево работает на местной животноводческой ферме. На этой же ферме работает 39-летний сельчанин. Он утром возвращался с рабочей смены домой. 37-летний работник накануне не работал и утром был в состоянии алкогольного опьянения. Случайно встретив знакомого на улице, он припомнил, что ранее этот мужчина, якобы с нежностью смотрел на его супругу и оказывал ей знаки внимания. Сельчанин решил, что жена ему изменяет, затаил обиду и теперь вздумал высказать свои претензии. Мужчина отметал все обвинения, тогда злоумышленник стал пугать убийством – подбирал с улицы разные предметы и угрожал ударить. На улице села под руку ему попались деревянная палка, резиновый шланг и металлическая труба. Испугавшись, потерпевший обратился за помощью в полицию.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Новости России

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.

Последние новости

Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание

Ночью ПВО отражала атаку дронов в Рязанской области.

Над Рязанской областью ПВО сбила 14 беспилотников

Всего за ночь уничтожили 139 украинских дронов над различными регионами России.

Ночью в Рязани объявляли угрозу атаки БПЛА

РСЧС распоостранила соответствующие уведомления.

В центре Рязани заметили новый запрещающий знак

Внимание на его появление обратили 22 октября.

Астролог Левин оставил важные предупреждения на 2026 год для россиян

В следующем году россиян ждут важные события и изменения.

В Рязани появится новый мурал, посвящённый проблеме исчезновения детей

Этот мурал изображает маленькую девочку на фоне оживлённой городской улицы.

Музей-заповедник Сергея Есенина представил свою сувенирную коллекцию в Москве

Сувенирная коллекция, созданная к 130-летию Сергея Есенина музеем-заповедником в Константинове, заняла первое место в конкурсе.

Кровь, огонь и голод: что предрекла Ванга России в 2026-м

Согласно откровениям великой провидицы, нас ждёт удивительное время.

В Рязани автобусы маршрута № 58 малого класса заменят на средние

На данном маршруте будет увеличено число транспортных средств с 13 единиц малого класса и 7 единиц среднего класса.

Потерпевший по делу экс-чиновника Артёма Никитина сообщил о поступающих в его адрес угрозах

Суд постановил оставить бывшего чиновника под стражей до 26 января 2026 года.

Юлии Шваковой присвоено звание заслуженного экономиста России

Данный указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

В поселке Лесном в Шиловском районе открыли памятник погибшим при ЧС на пороховом заводе

Трагедия, унёсшая жизни семнадцати человек, произошла именно 22 октября 2021 года.

Микроавтобус и грузовик горели в Рязанской области

В Рязанском районе в 8:42 поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля на автодороге М-5 «Урал»

Мэра Рязани Артёмова отстранили от должности секретаря отделения партии «Единая Россия»

Решение было принято на заседании Президиума Регионального политического совета партии 22 октября.

Москвич угрожал убить соседей лопатой в селе в Рязанской области

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что нарушителем спокойствия оказался 50-летний москвич.