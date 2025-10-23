Над Рязанской областью ПВО сбила 14 беспилотников

В ходе отражения ночного налёта на регионы России системы противовоздушной обороны сбили 139 украинских дронов самолетного типа. Воздушные цели были ликвидированы в небе над одиннадцатью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, Рязанская область вошла в число субъектов, над которыми были перехвачены БПЛА. Над территорией региона силами ПВО было нейтрализовано 14 воздушных целей.

Наибольшее количество дронов было уничтожено в небе над Белгородской (56), Брянской (22) и Воронежской (21) областями. Также перехваты осуществлялись в воздушном пространстве Ростовской области, Республики Крым и ряда других регионов Центральной России.