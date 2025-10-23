Отказ от участия в сомнительных денежных вложениях — ключевые рекомендации на 2026 год от известного российского астролога. О них сообщило издание NEWS.ru. Наиболее взвешенного подхода в 2026-м, по его словам, потребуют сделки с недвижимостью. Отдельно специалист предупредил, что недостаток искренности в общении с близкими может привести к серьёзным разногласиям в личной жизни.

Левин советует воздержаться от финансовых авантюр и проявлять повышенную осторожность, особенно в жилищном секторе, где прогнозируется нестабильность. Одновременно стоит избегать лжи в отношениях с дорогими людьми. Честность в чувствах превратит союз в прочный и долговременный.

В своём прошлом прогнозе Левин оценил перспективы России. Согласно его расчётам, крупное потрясение ожидает наши территории лишь через несколько лет. А до этого времени развитие России будет устойчивым и впечатляющим. Эксперт констатировал, что Российской Федерации не предстоит столкнуться с военными конфликтами, социальными восстаниями, резким экономическим коллапсом или демографическим обвалом, хотя отдельные сложности в денежно-кредитной сфере возможны. На приграничных территориях, по его мнению, сохранится напряжённость.

Левин отметил, что к середине следующего десятилетия государство значительно укрепит свои позиции, а к 2040-м годам войдёт в когорту мировых лидеров.