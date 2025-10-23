Рязанский губернатор сможет увольнять глав муниципальных образований и администраций

В Устав Рязанской области внесены изменения, наделяющие губернатора правом досрочно прекращать полномочия глав муниципальных образований и районных администраций. Соответствующие поправки внесли в статью 49 основного закона региона.

Ранее аналогичные изменения были утверждены в отношении глав Архангельской, Омской областей, а также главы Республики Башкортостан.

Данные решения основываются на федеральном законодательстве. Президент России Владимир Путин в 2024 году подписал закон, предоставляющий главам субъектов страны право отрешать от должности мэров. Формальным основанием для такого шага может послужить невыполнение чиновником в месячный срок своих обязанностей после получения официального замечания, выговора или предупреждения.