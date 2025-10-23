Четверг, 23 октября, 2025
7info разыгрывает билеты на спектакль «Остров заблудших душ» в Рязани

7info7

7info дарит рязанским зрителям шанс попасть на спектакль «Остров заблудших душ» с звездами российского кино и театра.

Спектакль «Остров заблудших душ» (16+) по пьесе Вуди Аллена — это камерная история, буквально пронизанная тонким юмором и начинённая философским подтекстом. В его основе — классический любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в этой истории треугольник неожиданно дополняется ещё одним углом… Интрига, да и только!

Сыграет эту запутанную историю на сцене Филармонии блестящий состав артистов: Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Андрей Ильин и Ольга Богомазова.

Розыгрыш проводим в нашей группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале. Если вы не хотите испытывать судьбу, билеты на спектакль «Остров заблудших душ» еще можно приобрести на сайте.

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...
Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.

На улице 4-я Линия закрыли проезд транспорта

Причина — необходимость проведения ремонта.

Рязанский губернатор сможет увольнять глав муниципальных образований и администраций

Такие полномочия закрепили в региональном законе.

В Рязанской области зафиксировали ночные заморозки

Температура в одном из населённых пунктов почти составила -3 градуса.

Полиция возбудила уголовное дело на жителя касимовского села, который устроил прилюдный скандал

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание

Ночью ПВО отражала атаку дронов в Рязанской области.

Над Рязанской областью ПВО сбила 14 беспилотников

Всего за ночь уничтожили 139 украинских дронов над различными регионами России.

Ночью в Рязани объявляли угрозу атаки БПЛА

РСЧС распоостранила соответствующие уведомления.

В центре Рязани заметили новый запрещающий знак

Внимание на его появление обратили 22 октября.

Астролог Левин оставил важные предупреждения на 2026 год для россиян

В следующем году россиян ждут важные события и изменения.

В Рязани появится новый мурал, посвящённый проблеме исчезновения детей

Этот мурал изображает маленькую девочку на фоне оживлённой городской улицы.

Музей-заповедник Сергея Есенина представил свою сувенирную коллекцию в Москве

Сувенирная коллекция, созданная к 130-летию Сергея Есенина музеем-заповедником в Константинове, заняла первое место в конкурсе.

Кровь, огонь и голод: что предрекла Ванга России в 2026-м

Согласно откровениям великой провидицы, нас ждёт удивительное время.

В Рязани автобусы маршрута № 58 малого класса заменят на средние

На данном маршруте будет увеличено число транспортных средств с 13 единиц малого класса и 7 единиц среднего класса.

Потерпевший по делу экс-чиновника Артёма Никитина сообщил о поступающих в его адрес угрозах

Суд постановил оставить бывшего чиновника под стражей до 26 января 2026 года.

Юлии Шваковой присвоено звание заслуженного экономиста России

Данный указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.