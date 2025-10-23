7info разыгрывает билеты на спектакль «Остров заблудших душ» в Рязани

7info дарит рязанским зрителям шанс попасть на спектакль «Остров заблудших душ» с звездами российского кино и театра.

Спектакль «Остров заблудших душ» (16+) по пьесе Вуди Аллена — это камерная история, буквально пронизанная тонким юмором и начинённая философским подтекстом. В его основе — классический любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в этой истории треугольник неожиданно дополняется ещё одним углом… Интрига, да и только!

Сыграет эту запутанную историю на сцене Филармонии блестящий состав артистов: Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Андрей Ильин и Ольга Богомазова.

Розыгрыш проводим в нашей группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале. Если вы не хотите испытывать судьбу, билеты на спектакль «Остров заблудших душ» еще можно приобрести на сайте.