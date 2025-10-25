Молодёжи посоветовали откладывать на пенсию и не надеяться на государство

Молодые россияне ещё не успели переварить заявление депутата Госдумы Сергея Гаврилова о том, что в старости их ждут мизерные пенсионные выплаты, не покрывающие даже базовые потребности для выживания. А тут грянул новый гром. Об этом сообщает «Царьград».

Сенатор предлагает восьмиклассникам идти работать

Чтобы обеспечить себя пенсией, подросткам стоит приступать к работе с четырнадцати лет. Такого мнения придерживается сенатор Наталья Косихина, член комитета Совета Федерации по социальной политике. Она убеждена: восьмиклассникам необходимо начинать трудиться, чтобы накопить к преклонным годам достаточное количество пенсионных баллов. В противном случае их ожидает нищета.

Молодым согражданам советуют откладывать на пенсию с двадцати лет и не рассчитывать на государство. Даже скромные, но постоянные отчисления с заработка позволяют заложить основу для накоплений на старость.

Приведём слова самой Натальи Косихиной:

«Нынешняя молодёжь должна быть защищена лучше предыдущих поколений. Внедрение системы раннего накопления пенсионных баллов — это уверенность, надёжный фундамент для достойной жизни тех, кто будет строить наше будущее в стране. Первая подработка несовершеннолетнего ребёнка или студента, летняя практика, работа во время учёбы — весь этот труд должен быть засчитан. Молодой человек вносит свой вклад в экономику, и государство должно этот вклад видеть и фиксировать. Это вопрос уважения к любому труду, независимо от его продолжительности и размера зарплаты».

Делягин: сенатор говорит правду о системе

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что сенатор озвучивает реальное положение дел. По его словам, почти вся социальная система России функционирует так, чтобы под видом заботы о благе человека его уничтожать.

«Мы же знаем, что материнский капитал — это про поддержку банков и стимулирование строительства, а не про материнство и детство. Мы же знаем, что пенсионная система выстроена так, чтобы на пенсию нельзя было прожить нормальному человеку. А сенатор просто это подтвердила. Я думаю, что она просто посчитала по пенсионным баллам, с какого времени нужно начинать работать, чтобы накопить столько пенсионных баллов, чтобы потом получать пенсию, на которую можно было бы физически существовать. Ну, и получилось с 14 лет. Хорошо, что не восемь, это радует. Только я напомню маленькую деталь: для того чтобы зарабатывать деньги, мало работать, надо сначала учиться».

Молодым в России, когда они решат начать копить на старость, надо напомнить одну вещь. Государство периодически меняет правила игры в этой теме. Оно способно девальвировать рубль, обвалить его покупательную способность через разгон инфляции и так далее.

Молодым надо знать, что ни одна пенсионная реформа в России не увенчалась успехом. Молодых, конечно, можно вовлекать в трудовой процесс. Однако ныне существующее законодательство этому не способствует.

Экономист объясняет, почему это не сработает

Кандидат экономических наук Андрей Бархота, комментируя в беседе с «Царьградом» предложение сенатора Косихиной, отметил следующее. Те, кто начинают свой трудовой путь в возрасте 14-15 лет — это либо старшеклассники, либо студенты первых курсов. А работодатели всегда будут отдавать предпочтение гражданам, которые могут трудиться полный рабочий день, полностью посвятив себя работе. Поэтому старшеклассники и студенты всегда будут находиться на втором месте.

«Пока не будет создано специальных налоговых или инвестиционных стимулов, каких-то дополнительных льгот для компаний, которые принимают на работу сотрудников-юниоров, дело не пойдёт. Кроме того, сейчас экономическая ситуация не благоприятствует таким инициативам, потому что мы помним о повышении налога на добавленную стоимость на два процентных пункта, о снижении порога для малого бизнеса, при котором можно использовать упрощённую систему налогообложения. Всё это фактически создаёт давление на компании, и многие представители малого бизнеса, которые являются драйверами занятости на рынке труда, будут вынуждены уйти с рынка, закрываться. И это закроет дверь и для юниоров, которые хотят начать раннюю трудовую деятельность».

Привилегированные и все остальные

Кстати, ранее депутат Гаврилов обратил также внимание, что пенсионная система разделяет граждан на «привилегированных» и всех остальных. Хотя снижение стоимости пенсионных баллов в моменте выглядит как логичное решение в пользу госбюджета, в перспективе, по его мнению, такой подход подорвёт доверие граждан к пенсионной системе в целом.

Есть ещё ряд важных нюансов, на которые указал профессор Финансового университета при правительстве Москвы Александр Сафонов. По его словам, современное общество — это общество развитого человеческого капитала, в первую очередь это знания и умения, которые приобретаются в процессе образования. А с этим у нас сейчас есть серьёзные проблемы.

«И если отвлечь школьников от получения образования, то это скажется на формировании будущего кадрового потенциала. Работа в жизни подростков должна быть, но скорее в качестве обучающих программ. Понятно, что сегодня некоторые дети вынуждены работать, чтобы принести дополнительные деньги в семью. Но это должно быть исключением из правил. Теперь что касается возможностей накопления пенсионных баллов, если начать работать с 14 лет. Во-первых, любой несовершеннолетний не может работать больше 4 часов в день, а с теми навыками, которые он имеет, он сможет заработать очень небольшие деньги. Соответственно, и отчисления в Соцфонд у него будут минимальные».

На наш век хватит

Самое печальное в пенсионной системе России — это то, что в ней нет долгосрочного понимания дальнейшего развития событий. Чиновники действуют по принципу «на наш век хватит, а дальше — хоть трава не расти».

Большинство граждан уже разочаровались в пенсионных реформах и больше рассчитывают на себя и детей. Молодые вообще не задумываются о пенсии. И не потому, что они индифферентны, а потому, что понимают: в России нет институциональной системы, которая позволяла бы формировать и сберегать накопления на старость.

Государство обязательно надует. История их родителей — яркое тому подтверждение. А молодёжь не приемлет двойных стандартов.