Синоптик назвала крайний срок для перехода на зимние шины

Алексей Самохин
Жителям Москвы и Подмосковья, а также Рязани и Рязанской области, следует перейти на зимнюю резину до следующих выходных. На предстоящей неделе температура воздуха начнет снижаться, возможен мокрый снег, что делает использование летних шин опасным. Об этом «Абзацу» рассказала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К концу октября температура воздуха в Москве и области приблизится к климатической норме, то есть среднесуточные значения не превысят +5 градусов. В таких условиях летняя резина теряет эластичность и не обеспечивает достаточного сцепления с дорогой. Менять шины нужно обязательно — лучше сделать это сейчас, в крайнем случае, на следующих выходных. В праздничные дни ночью возможны отрицательные температуры и осадки в виде мокрого снега», — отметила Позднякова.

По словам метеоролога, в ночь на 26 октября количество осадков увеличится, а во вторник их станет еще больше. Температура будет постепенно понижаться, и уже 30 октября днем ожидается от +2 до +7 градусов.

Ранее автоюрист и куратор направления «Народный фронт. Аналитика» Александр Касьяненко рассказал, что использование автомобильных шин со стёртым протектором запрещено вне зависимости от сезона. 

Специалист также пояснил, что автовладельцы имеют право круглогодично использовать всесезонные покрышки или же менять резину в соответствии с временем года — на летнюю или шипованную. При этом автоэксперт обратил особое внимание на важное правило: если на автомобиль установлены шины с шипами, то они должны быть смонтированы на все четыре колеса.

