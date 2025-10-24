Прогноз Жириновского до 2030 года: от США и России такого не ожидали

Политический провидец, легендарный основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил после себя не только яркие выступления, но и детальный прогноз на несколько десятков лет вперёд. Его видение мира к 2030 году кардинально отличается от сегодняшней картины. Возможно, именно поэтому слова Жириновского при его жизни воспринимали как дерзкий и агрессивный пиар. Однако уже после смерти политика мы видим, что его предсказания, даже самые невероятные, начинают сбываться.

Жириновский — о новом союзнике России: вынужденная дружба

В своих программных выступлениях, фрагменты которых сегодня активно «вирусятся» в политических пабликах и каналах, Владимир Жириновский с уверенностью заявлял: Китай будет вынужден сблизиться с Россией. По его мнению, если Москва не выстоит под натиском Запада, то и Пекину не удастся удержать свои позиции. Этот стратегический альянс, по прогнозу политика, станет не просто жестом доброй воли, а жизненной необходимостью.

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Как говорил лидер ЛДПР, без нашей военной помощи Китай просто не выстоит. Большая и мощная, на первый взгляд, держава КНР нуждается в надёжном, справедливом и сильном союзнике. Россия с её твёрдым курсом отлично подходит на это место

Жириновский предсказал «оттепель» в отношениях США и России: для чего это нужно?

Ещё в 2018 году Владимир Вольфович указывал, что о какой-либо перезагрузке отношений с Соединёнными Штатами можно будет говорить лишь тогда, когда американское руководство окончательно поймёт тщетность своих попыток ослабить нашу страну. Осознание того, что им не удалось сокрушить ни Россию, ни Китай, станет отправной точкой для нового диалога.

Фото: kremlin.ru

— Может быть, начнётся перезагрузка, но пока у них делается ставка на военное решение вопросов, — констатировал Жириновский, чьи слова сегодня звучат особенно актуально на фоне глобальной турбулентности.

Какие пророчества Жириновского сбылись

За долгие годы публичной деятельности Жириновский заработал в народе прозвища «Вованга», «политическая Ванга» — и это не случайно. Целый ряд его предсказаний сбылся с ошеломляющей точностью. Именно это заставляет нас с особым вниманием относиться к его долгосрочным прогнозам. Ведь фактически мы живём в мире, который предсказал Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото — официальный сайт ЛДПР

Для всех, кто со скептицизмом относится к словам лидера ЛДПР, приведём несколько его сбывшихся пророчеств:

Спецоперация и мобилизация. Он с точностью до двух дней назвал дату начала специальной военной операции на Украине, а также предрёк объявление частичной мобилизации, когда об этом ещё никто не говорил.

Возвращение Крыма. Задолго до исторических событий 2014 года политик говорил о воссоединении Крыма с Россией.

Президентство Обамы. В 2004 году, во время теледебатов, Жириновский бросил, казалось бы, невероятную тогда фразу: «Ваш будущий президент — темнокожий». Это предсказание о победе Барака Обамы стало одним из самых известных его пророчеств.

Даже президент России Владимир Путин не раз отмечал, что в основе многих заявлений Жириновского лежал не эмоциональный порыв, а глубокий и вдумчивый анализ международной обстановки. Его способность читать глобальные тенденции как открытую книгу превращала смелые гипотезы в реалии нашей сегодняшней жизни. Мир 2030 года, который Владимир Вольфович описывал, постепенно приобретает чёрты. И в эти перемены рифмуются со словами главного политического провидца страны.