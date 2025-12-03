Тамара Глоба о декабре 2025: месяц перелома, рискованных решений и шанса для смелых мечтателей

Новогодняя столица-2026
Декабрь 2025 года, по прогнозу известного астролога Тамары Глобы, станет месяцем жёсткой проверки на прочность и для политиков, и для обычных людей. Последний месяц года пройдёт под знаком Стрельца, и это значит, что в воздухе повиснет смесь авантюризма, больших планов и резких разворотов судьбы. Энергия огненного знака подтолкнёт многих к смелым шагам, а кого‑то — к откровенным авантюрам, пишет Life.

Стрелец находится под управлением Юпитера и Нептуна, и этот тандем создаёт особый энергетический коктейль. Целеустремлённость здесь идёт рука об руку с мечтательностью, прагматичный расчёт — с романтическими иллюзиями. Жажда земных благ уживается с поиском высшего смысла. Не случайно среди Стрельцов немало людей, которые одновременно лезут в политику и религию, строят бизнес‑империи и параллельно рассуждают о вечном.

У таких людей уживаются щедрость и прижимистость, романтизм и холодный прагматизм. В декабре эта двойственная энергия разольётся по всему миру и заразит многих тягою к «высоким целям». Стрельцы по натуре не умеют останавливаться на достигнутом: движение вперёд для них — и есть жизнь. Они легко мечтают о недосягаемом и нередко туда добираются, а если не вышло — без долгих страданий переключаются на новый маршрут.

Расцвет авантюристов и политических игроков

Глоба предупреждает: декабрь 2025‑го станет золотым временем для авантюристов. И речь не только о классических мошенниках, которые перед Новым годом попытаются вытащить деньги из доверчивых граждан. Главные и самые рискованные игры, по её словам, развернутся на политической сцене. Крупные фигуры начнут двигать смелые и опасные комбинации, используя ресурсы своих стран и людей ради личных амбиций.

Стрелец умеет договариваться с кем угодно, и эта способность в декабре может обернуться против многих. Лидеры будут пытаться использовать чужие возможности и ресурсы — других людей, компании, целые государства — для воплощения своих «мечтаний». Дипломатичность и общительность этого знака помогают найти язык и с рабочим, и с чиновником. Но в последний месяц года эти качества, по прогнозу, будут нередко направлены не в самую благую сторону.

Обычным гражданам астролог советует включить повышенную бдительность. Мошенники активизируются, будут обещать лёгкие деньги, «супервыгодные» условия и быстрый успех. Все, что звучит как сказка под Новый год, стоит проверять особенно жёстко.

Старые правила против нового времени

Декабрь, по словам Глобы, высветит главный конфликт современности: столкновение людей старых правил с новой реальностью. Те, кто привык держать систему в старых рамках, попытаются тормозить перемены, подгоняя законы и правила под свои интересы. Они будут изо всех сил держаться за прошлое, власть и влияние.

При этом есть и другая, невидимая широкой публике сила — те, кто, как считает астролог, реально управляет глобальными процессами и целыми странами. По её прогнозу, именно они не дадут авантюрам окончательно расшатать стабильность. Декабрь станет временем перелома: многие амбициозные планы ударятся о жёсткую реальность, старые конструкции начнут трескаться и уступать место новым формам устройства общества. Для обычных людей это означает одно: стоит быть готовыми к неожиданным поворотам в жизни страны.

Стихия и конфликты: где тонко — там рвётся

Отдельный акцент Тамара Глоба делает на стихию. В декабре 2025 года возрастает риск природных ЧП. Особенно опасными она называет первую декаду месяца и последние дни года. В эти периоды возможны наводнения, землетрясения, сильные снегопады и другие жёсткие погодные сценарии. Тем, кто живёт в потенциально опасных зонах, астролог советует заранее подумать о безопасности и быть внимательнее к предупреждениям.

Людям, работающим в силовых структурах, обороне и военной промышленности, тоже рекомендуют не расслабляться. Энергия Стрельца, которую астролог описывает как воинственную и взрывную, может подстегнуть уже существующие конфликты и даже породить новые точки напряжения. В такой атмосфере амбиции политиков способны вылиться в рискованные и плохо просчитанные решения в военной сфере.

Удачные даты и время для риска

Несмотря на общую турбулентность, в прогнозе Глобы есть и позитивный блок: конкретные даты, которые она считает максимально благоприятными. Если нужно провести важные переговоры, съездить в деловую поездку, подписать выгодный контракт или запустить новый проект, астролог рекомендует присмотреться к следующим числам: 1, 2, 5 декабря и ночь на 6‑е, а также 10, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 27 и 28 декабря.

В эти дни космическая энергетика особенно поддержит активные действия, а удача будет чаще вставать на вашу сторону. В такие периоды лучше планировать самые ответственные встречи и решения — так можно повысить шанс на благоприятный исход. В остальные дни месяца Глоба советует не разбрасываться крупными суммами, не ввязываться в рискованные проекты и не принимать судьбоносных решений сгоряча. Особенно аккуратным стоит быть в середине месяца, когда энергетика будет самой нестабильной.

Месяц столкновения амбиций с реальностью

В астропрогнозе Тамары Глобы декабрь 2025 года выглядит как время, которое войдёт в историю. Месяц, когда амбиции лоб в лоб столкнутся с реальностью, а мечтатели получат шанс выстрелить и заявить о себе. Старый мир будет яростно сопротивляться переменам, но новое время всё равно будет напористо наступать.

Оптимизм и напор Стрельца помогут тем, кто не цепляется за прошлое, а готов подстраиваться под новые условия и использовать энергетику месяца себе во благо. Звёзды советуют сохранять трезвую голову, не вестись на слишком сладкие предложения и помнить простую вещь: настоящий успех приходит к тем, кто умеет сочетать мечту с реальным расчётом, а большие амбиции — с элементарной осторожностью.

