Рязанцам напомнили о заразном и смертельно опасном вирусе

Официальные аккаунты Рязанской области в соцсетях опубликовали жёсткое напоминание: бешенство — один из самых заразных и смертельно опасных вирусов. Он поражает и диких, и домашних животных, а затем может перейти к человеку. Достаточно укуса или слюны, попавшей на повреждённую кожу или слизистую.

У животных болезнь может выглядеть по‑разному. Одни становятся агрессивными, кидаются и ведут себя неадекватно. Другие, наоборот, становятся слишком ласковыми и навязчивыми, что тоже тревожный сигнал. Часто появляются сильное слюнотечение, проблемы с глотанием, возможны судороги и паралич. При этом есть важная деталь: заражённый зверь опасен уже за 10 дней до первых видимых симптомов. То есть он выглядит почти нормально, но уже может передать вирус.

Главный способ защиты, подчёркивают власти региона, — вакцинация. Домашним животным нужно обязательно делать прививку от бешенства. Вакцинацию проводят бесплатно в государственных ветклиниках. Пропускать её — игра с огнём.

Есть чёткие правила по срокам.

– Первую прививку питомцу делают в возрасте с 3 месяцев.

– Полный иммунитет формируется только через 28 дней после вакцинации.

– Ревакцинацию затем проводят ежегодно, чтобы защита не ослабевала.

Но прививать можно только здоровое животное. За две недели до похода к ветеринару питомца нужно обработать от глистов, блох и клещей. Паразиты серьёзно снижают иммунитет и мешают выработать надёжную защиту от вируса. Без этой подготовки прививка может сработать хуже.

Отдельно жителям Рязанской области напомнили, как снизить риск в быту.

– Не выпускать кошек и собак на самовыгул, чтобы они не контактировали с потенциально заражёнными животными.

– Не подпускать питомцев к бродячим и диким зверям, даже если те выглядят спокойными.

– Не трогать диких животных и чужих собак или кошек самим и обязательно объяснить детям, что так делать нельзя.

А если укус уже случился, действовать нужно без промедления. Рану следует тщательно промыть и как можно быстрее обратиться в травмпункт. Медлить в таком случае опасно: при бешенстве цена ошибки может быть слишком высокой.