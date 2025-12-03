Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
1 C
Рязань
Изображение от freepik
Общество

Рязанцам напомнили о заразном и смертельно опасном вирусе

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img

Официальные аккаунты Рязанской области в соцсетях опубликовали жёсткое напоминание: бешенство — один из самых заразных и смертельно опасных вирусов. Он поражает и диких, и домашних животных, а затем может перейти к человеку. Достаточно укуса или слюны, попавшей на повреждённую кожу или слизистую.

У животных болезнь может выглядеть по‑разному. Одни становятся агрессивными, кидаются и ведут себя неадекватно. Другие, наоборот, становятся слишком ласковыми и навязчивыми, что тоже тревожный сигнал. Часто появляются сильное слюнотечение, проблемы с глотанием, возможны судороги и паралич. При этом есть важная деталь: заражённый зверь опасен уже за 10 дней до первых видимых симптомов. То есть он выглядит почти нормально, но уже может передать вирус.

Реклама

Главный способ защиты, подчёркивают власти региона, — вакцинация. Домашним животным нужно обязательно делать прививку от бешенства. Вакцинацию проводят бесплатно в государственных ветклиниках. Пропускать её — игра с огнём.

Есть чёткие правила по срокам.

- Новости партнёров -

– Первую прививку питомцу делают в возрасте с 3 месяцев.

– Полный иммунитет формируется только через 28 дней после вакцинации.

– Ревакцинацию затем проводят ежегодно, чтобы защита не ослабевала.

Но прививать можно только здоровое животное. За две недели до похода к ветеринару питомца нужно обработать от глистов, блох и клещей. Паразиты серьёзно снижают иммунитет и мешают выработать надёжную защиту от вируса. Без этой подготовки прививка может сработать хуже.

Отдельно жителям Рязанской области напомнили, как снизить риск в быту.

– Не выпускать кошек и собак на самовыгул, чтобы они не контактировали с потенциально заражёнными животными.

– Не подпускать питомцев к бродячим и диким зверям, даже если те выглядят спокойными.

– Не трогать диких животных и чужих собак или кошек самим и обязательно объяснить детям, что так делать нельзя.

А если укус уже случился, действовать нужно без промедления. Рану следует тщательно промыть и как можно быстрее обратиться в травмпункт. Медлить в таком случае опасно: при бешенстве цена ошибки может быть слишком высокой.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Общество

В рязанском лесу фотоловушка поймала людей в колпаках, танцующих со свечами у костра

Люди в колпаках танцуют со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них непонятные символы.
Новости России

Девушка умерла после жёсткого секса в центре Петербурга 

В апарт-отеле на Невском проспекте нашли мёртвой 28-летнюю девушку с признаками удушения. По данным следствия, с ней в номере был 31-летний мужчина, которого уже задержали. Расследование только начинается — рассказываем, что известно.

Темы

Новости России

Приезжая женщина в Ярославле прессует учителя, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

В Ярославле приезжая женщина угрожает учителю из‑за оценок своей дочери, а местные жалуются на бездействие полиции. После шума в соцсетях глава СК потребовал возбудить уголовное дело — вот что известно.
Политика

Протеже Жириновского, осуждённый за заказное убийство, хочет выйти по УДО — SHOT

Протеже Жириновского, экс-депутат ЛДПР Виктор Загородников, осуждённый за заказное убийство прокурора Братска, пытается выйти по УДО после 17 лет колонии. Он жалуется на здоровье и уже подал ходатайство 
Общество

Частицу Вечного огня из Рязани привезли в Лесной и зажгли в обновлённом парке

В посёлке Лесной обновили парк Победы и зажгли Вечный огонь, привезя частицу пламени из Рязани. Теперь это не просто место для прогулок, а точка притяжения и живая память о героях — рассказываем, что именно изменилось.
Интересное

Тамара Глоба о декабре 2025: месяц перелома, рискованных решений и шанса для смелых мечтателей

Декабрь 2025-го, по прогнозу Тамары Глобы, станет месяцем авантюристов, политических азартных игр и природных ударов. Мошенники активизируются, старый мир начнёт трещать, а новые правила — пробиваться. Вот какие даты обещают удачу и когда лучше не рисковать вообще.
Политика

Кремль переиграл Вашингтон, в Германии бьют тревогу из‑за сделки с Индией

Немецкая пресса с раздражением признаёт: Москва шаг за шагом выбивает почву из-под привычного давления США. Возможная закупка Индией Су‑57 и элементов С‑500 превращает визит Путина в Нью‑Дели в неприятный сюрприз для Вашингтона. 
Экономика и бизнес

Трикотажный бизнес в Рязани выставлен на продажу за 28 миллионов рублей 

Фабрика по производству верхнего вязаного трикотажа в Рязани выставлена на продажу. Действующий бизнес с выручкой, прибылью и собственной техникой уже работает с маркетплейсами и B2B-клиентами. 
Акценты

Блокировка WhatsApp всё ближе. Что делать уже сейчас, чтобы не потерять чаты и спокойно переехать, например в MAX

Депутаты всё громче говорят, что блокировка WhatsApp в России — лишь вопрос времени, а на фоне уязвимостей и статуса компании-владельца мессенджер выглядит всё опаснее. Пока сервис ещё работает, есть шанс за пару вечеров сохранить важные чаты, контакты и без паники перебраться в MAX или другой запасной мессенджер — рассказываем, какие шаги лучше сделать уже сейчас.
Новости кино и ТВ

Бывший режиссёр «Орла и решки» Василий Хомко погиб на стороне ВСУ

Василий Хомко, бывший режиссёр «Орла и решки», погиб, воюя на стороне ВСУ. Ему было 45 лет.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Кремль переиграл Вашингтон, в Германии бьют тревогу из‑за сделки с Индией
Следующая статья
Тамара Глоба о декабре 2025: месяц перелома, рискованных решений и шанса для смелых мечтателей