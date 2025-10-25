Умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей из украденных у Ларисы Долиной

Один из десяти дропперов, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27 июня 2024 года — 10 000 000 рублей, назначение платежа — оплата услуг на общую сумму 15 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — говорится в материалах, полученных агентством.

Десять счетов для реализации схемы

В документах также указано следующее. Для реализации так называемой мошеннической схемы «Telegram — служба безопасности — правоохранители — Росфинмониторинг — банк» злоумышленники задействовали 10 расчетных счетов, включая счета дропперов. Несколько человек из них стали фигурантами не только в уголовном деле с 317 миллионами рублей, принадлежащих народной артистке России Ларисе Долиной.

«Осуществили телефонные звонки и отправку сообщений в мессенджере Telegram с двух абонентских номеров телефонов на абонентский номер телефона Долиной Л. А., и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения совершения мнимых мошеннических действий, потребовали перевести находящиеся в ее пользовании денежные средства, а впоследствии осуществить продажу жилой квартиры, вследствие чего Долина Л. А., следуя инструкциям неустановленных лиц, с апреля 2024 года по 25 июля 2024 года осуществила перевод денежных средств, в том числе наличными, неустановленным лицам на различные расчетные счета на общую сумму 180 000 000 рублей», — следует из судебных документов.

Звонок от якобы ректора вуза

Кроме того, в апреле прошлого года в мессенджере Долиной поступил другой звонок. Звонили с абонентского номера якобы ректора одного из вузов. Женщина сообщила, что с артисткой свяжется сотрудник службы безопасности института, при этом больше ничего не пояснив.

Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником безопасности института, сообщил, что «с ней должен связаться сотрудник ФСБ и задать некоторые вопросы».

«Поверив во все происходящее, Долина безоговорочно согласилась действовать указаниям мошенников и осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета в общей сумме около 104 млн рублей. Большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, другая часть денежных средств передана Долиной наличными неизвестным ей лицам».

Суд и обвинения

Дело поступило для рассмотрения по существу в Балашихинский городской суд Московской области. Суд 29 октября планирует провести первое заседание.

Четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд в Йошкар-Оле взыскал с ответчиков более 81 миллиона рублей.