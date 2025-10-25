Суббота, 25 октября, 2025
Умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей из украденных у Ларисы Долиной

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Один из десяти дропперов, обналичивший 15 миллионов рублей в ходе мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27 июня 2024 года — 10 000 000 рублей, назначение платежа — оплата услуг на общую сумму 15 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — говорится в материалах, полученных агентством.

Десять счетов для реализации схемы

В документах также указано следующее. Для реализации так называемой мошеннической схемы «Telegram — служба безопасности — правоохранители — Росфинмониторинг — банк» злоумышленники задействовали 10 расчетных счетов, включая счета дропперов. Несколько человек из них стали фигурантами не только в уголовном деле с 317 миллионами рублей, принадлежащих народной артистке России Ларисе Долиной.

«Осуществили телефонные звонки и отправку сообщений в мессенджере Telegram с двух абонентских номеров телефонов на абонентский номер телефона Долиной Л. А., и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения совершения мнимых мошеннических действий, потребовали перевести находящиеся в ее пользовании денежные средства, а впоследствии осуществить продажу жилой квартиры, вследствие чего Долина Л. А., следуя инструкциям неустановленных лиц, с апреля 2024 года по 25 июля 2024 года осуществила перевод денежных средств, в том числе наличными, неустановленным лицам на различные расчетные счета на общую сумму 180 000 000 рублей», — следует из судебных документов.

Звонок от якобы ректора вуза

Кроме того, в апреле прошлого года в мессенджере Долиной поступил другой звонок. Звонили с абонентского номера якобы ректора одного из вузов. Женщина сообщила, что с артисткой свяжется сотрудник службы безопасности института, при этом больше ничего не пояснив.

Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником безопасности института, сообщил, что «с ней должен связаться сотрудник ФСБ и задать некоторые вопросы».

«Поверив во все происходящее, Долина безоговорочно согласилась действовать указаниям мошенников и осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета в общей сумме около 104 млн рублей. Большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, другая часть денежных средств передана Долиной наличными неизвестным ей лицам».

Суд и обвинения

Дело поступило для рассмотрения по существу в Балашихинский городской суд Московской области. Суд 29 октября планирует провести первое заседание.

Четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд в Йошкар-Оле взыскал с ответчиков более 81 миллиона рублей.

Последние новости

В Касимове завершается строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 2016 голов

Улучшение инфраструктуры, повышение уровня благоустройства и создание комфортных условий для жизни местных жителей остаются ключевыми направлениями работы.

Более 300 человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике в Рязани

Были проведены вырубка поросли, опиловка и вывоз древесных отходов, снос и вывоз аварийных деревьев, уборка мусора и опавшей листвы.

Двух наркокурьеров из Москвы задержали с партией запрещенных веществ в Рязанской области

Несколько месяцев назад они связались с нелегальным интернет-магазином, который обучил их правилам конспирации и методам сокрытия следов преступной деятельности.

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба временно отстранен за неудовлетворительные результаты

Отмечается, что причиной отстранения стали неудовлетворительные результаты ХК «Рязань-ВДВ» в регулярном чемпионате.

Синоптик назвала крайний срок для перехода на зимние шины

На предстоящей неделе температура воздуха начнет снижаться, возможен мокрый снег, что делает использование летних шин опасным.

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

К Солнечной системе летит 31/ATLAS, его уже назвали «корабль инопланетян» 

Учёные уже следят за его поведением — объект поставлен на особый учёт. Ждут чего угодно, даже «чёрного лебедя».

Лечение аритмии с помощью системы навигации будут применять в Рязани

В ближайшем будущем в Рязанском кардиодиспансере планируется внедрить этот передовой метод лечения аритмий с использованием системы навигации.

В ОКБ прошли учения на случай поступления пациента с бубонной чумой

В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы приема и изоляции пациента, подготовка инфекционного бокса.

В Окском заповеднике в 2025 году родилось 5 телят зубров

Согласно плану расселения на 2025 год, в Мордовский заповедник переезжают 10 зубров из Окского питомника.

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть»

Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани.

Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка.

Останки красноармейца Александра Синицина захоронили в Рязанской области

Останки Александра Михайловича были обнаружены в 2025 году во время поисковых работ.

Солист Мариинского театра проведет урок танца в Рязани

Занятие проведет Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета и солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов.