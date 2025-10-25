«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

3 ноября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур – сила народа». Музей-заповедник подготовил для вас программу, которая позволит прикоснуться к миру есенинской поэзии и ощутить силу литературного слова, способного объединять людей через века.

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть», посвященной столетию со дня гибели поэта. В 15.00 состоится концертная программа квинтета «ACCORD». В исполнении музыкантов прозвучат известные произведения А.Вивальди, И.С. Баха, А.Шнитке и других выдающихся композиторов.

«Вечером синим, вечером лунным…» обязательно посетите киноконцертный зал научно-культурного центра, где в 16.00 начнется музыкально-поэтическая композиция «Исповедь Хулигана». Вы узнаете историю о Сергее Есенине и о разных гранях его поэтического таланта. Актёр Дмитрий Коцелайнен и музыкант Кирилл Устинов будут читать, петь и размышлять о молодом повесе.

В 18:00 состоится таинственное и волшебное песочное шоу с участием рязанских актеров. Прямо на ваших глазах оживет стихотворение С.А. Есенина «Мой путь», прозвучат отрывки из воспоминаний и автобиографии великого поэта.

В Константиновской школе в 14.00 откроется выставка «Жизнь и творчество первого народного поэта Белоруссии Янки Купалы», а с 16.00 до 19.00 у вас будет прекрасная возможность подписать на память стильную открытку с нейроартом на обложке.

В 17.00. 18.00 и 19.00 в доме священника И.Я. Смирнова состоится фрагмент музейной программы «Волшебный свет игры».

В 17.30, 18.00 и 18.30 вы сможете отправиться «В ночное с Сергеем Есениным» и сделать для себя много новых открытий во время экскурсии с фонариками по территории музея-заповедника.

С 16.00 до 20.00 вход в экспозиции и на территорию музея-заповедника свободный. Для участия в музейной программе «Волшебный свет игры» и экскурсии «В ночное с Сергеем Есениным» необходимо приобрести билеты в кассе. Покупка билета также доступна по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение 6+.