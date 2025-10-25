Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Президент России вручил медали ордена «Родительская слава» двум семьям из Рязани. Об этом 24 октября сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка. У каждого ребёнка есть своё увлечение: музыка, рисование, программирование и спорт. Семья вместе посещает бассейн, занимается творчеством и рисованием.

В семье Скопиных-Рудаковых четыре ребёнка. Дети увлекаются плаванием, тхэквондо, футболом и гимнастикой. Их на тренировки водит глава семьи Алексей, а его супруга Ирина работает хирургом. Несмотря на занятость, мама старается уделять семье как можно больше времени.

Поздравляем обе семьи с заслуженными наградами.