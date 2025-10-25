Онколог Черемушкин назвал два вида рака, которые можно определить по внешним признакам

Исследователи обнаружили биологическую взаимосвязь между поседением волос и вероятностью возникновения рака кожи. Выяснилось, что появление седины представляет собой защитную реакцию организма. «Вечерняя Москва» побеседовала с онкологом Евгением Черемушкиным о том, действительно ли седые волосы сигнализируют о раке и какие внешние изменения могут указывать на онкологию.

Как клетки выбирают между сединой и раком

Исследование показало любопытный механизм. Клетки, синтезирующие пигмент меланин и окрашивающие волосы, реагируют на повреждения ДНК двояко: либо прекращают существование (что ведет к седине), либо продолжают функционировать, повышая опасность онкологии.

Обнаружив поломку в своей ДНК, поврежденная клетка выбирает более безопасный путь. Она останавливает деление и превращается в обычную пигментированную клетку вместо того, чтобы стать меланомой — злокачественной опухолью. Но под влиянием канцерогенов этот защитный механизм может сломаться. Тогда клетки начинают неконтролируемо множиться и трансформироваться в раковые образования.

Собеседник издания объяснил: люди седеют естественным образом в зрелые годы из-за биологической утраты способности производить меланин. Любой организм со временем начинает угасать.

Соответственно, вероятность появления опухолей с годами растет — ткани изнашиваются, иммунный контроль ослабевает. Однако считать седину однозначным признаком рака нельзя, убежден доктор.

«Злокачественные новообразования возникают в тканях с нарушенной структурой и функциями, где защитные механизмы дают сбой. В норме ежедневно в человеческом организме формируется множество раковых клеток, которые уничтожаются и не развиваются в болезнь. Но если опухоль все-таки образуется, то визуально распознать можно лишь два типа: меланому и базальноклеточный рак кожи. Остальные определить по внешности невозможно», — пояснил онколог.

Базальноклеточный рак: медленный и коварный

Этот тип рака кожи нередко встречается у пожилых пациентов, отметил специалист. Он обладает весьма характерными проявлениями в виде пятен с особыми характеристиками.

«Базальноклеточный рак прогрессирует крайне медленно. Сначала возникает красноватая точка, которая постепенно расширяется и превращается в пятнышко с неровными приподнятыми краями, а в центре видны беловатые вкрапления. Это поверхностная стадия роста. Раковые клетки медленно размножаются и постепенно распространяются под верхним кожным слоем, опухоль растет годами», — рассказал Черемушкин.

Каждое следующее поколение опухолевых клеток утрачивает дифференцировку, становится агрессивнее. Начинается вертикальная фаза роста базалиомы.

«Раковые клетки размножаются не только вдоль кожи, но и вверх и вниз, формируя узловую разновидность. Появляется блестящий бугорок с неровной поверхностью, обычно без симптомов, изредка возможен легкий зуд», — описал врач.

Кроме того, базалиома легко травмируется и часто кровоточит, подчеркнул специалист. Опухоль создает патологические сосуды, которые повреждаются при малейшем воздействии. Это тоже один из симптомов базальноклеточного рака.

Медики без затруднений обнаруживают этот вид рака при профилактических проверках, заметил доктор.

«Онкология — это бесконтрольное размножение клеток, меняющее форму и свойства ткани. Появляются патологические сосуды, меняется окраска кожи и ее структура. Именно это служит внешними признаками базальноклеточного рака кожи», — объяснил он.

Помимо прочего, базалиома практически не откликается на терапию, которую обычно назначают при аллергических высыпаниях или инфекционных пятнах. Это лечебно-диагностический критерий, позволяющий самостоятельно заподозрить базальноклеточный рак, добавил онколог.

Меланома: агрессивная и непредсказуемая

Второй тип онкологии, распознаваемый по внешним проявлениям — меланома.

«Это более агрессивная разновидность рака кожи. Диагностика ее достаточно сложна. Обычно невусы или родинки имеют коричневатый оттенок, в них могут преобладать сальные железы, фиброзная ткань или сосуды. А при простейшем течении меланомы родинки приобретают характерный черный цвет. Каждая четвертая меланома спонтанно исчезает с кожи, но заболевание прогрессирует, развиваются метастазы», — предупредил Черемушкин.