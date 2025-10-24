Рязанцев приглашают на заключительный общегородской субботник

Заключительный общегородской субботник в рамках традиционного осеннего месячника по уборке и благоустройству состоится 25 октября с 09:00 до 13:00 (0+). В мероприятии примут участие сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города.
Работы будут проводиться на следующих общественных пространствах:
· Парк имени Белякова;
· Зеленая зона вдоль Соколовского пруда;
· Заводской проезд;
· Зеленая зона между домами 4 и 8 корп. 1 по ул. Крупской;
· ул. Попова от ул. Новой до ул. Лермонтова.
По просьбе местных жителей в Парке имени Белякова планируется расчистка территории и вывоз аварийных деревьев. Жителей микрорайона приглашают присоединиться к субботнику.
Любой желающий также может принять участие в городских мероприятиях по уборке. Посмотреть локации можно на онлайн-карте.