Рязанцев приглашают на заключительный общегородской субботник

Валерия Мединская

Заключительный общегородской субботник в рамках традиционного осеннего месячника по уборке и благоустройству состоится 25 октября с 09:00 до 13:00 (0+). В мероприятии примут участие сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города.

Работы будут проводиться на следующих общественных пространствах:

·         Парк имени Белякова;

·         Зеленая зона вдоль Соколовского пруда;

·         Заводской проезд;

·         Зеленая зона между домами 4 и 8 корп. 1 по ул. Крупской;

·         ул. Попова от ул. Новой до ул. Лермонтова.

По просьбе местных жителей в Парке имени Белякова планируется расчистка территории и вывоз аварийных деревьев. Жителей микрорайона приглашают присоединиться к субботнику.

Любой желающий также может принять участие в городских мероприятиях по уборке. Посмотреть локации можно на онлайн-карте.

