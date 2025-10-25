Премьера постановки «Волшебный цветок» состоялась в Музыкальном театре

24 октября на сцене Рязанского музыкального театра финальный этап проекта «Театр+Общество» был презентован в качестве мини-спектакля «Волшебный цветок». Подготовлен он был в сотрудничестве со школой-интернатом №26 при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации музыкальных театров России. Актёрами выступили как слабовидящие воспитанники школы, так и артисты театра.

Началась работа над мини-спектаклем с творческой лаборатории «Свет внутри тебя», в рамках которой для детей проводились мастер-классы. Режиссёр постановки Урсула Макарова поделилась впечатлениями от творческого процесса.

– Любой ребёнок должен быть знаком с театральным искусством, а дети с особенностями здоровья тем более. Так что я с большим удовольствием согласилась поработать над проектом. Пусть дети – это всегда и радостно, и сложно. Страшно допустить какую-то ошибку. Они учатся чему-то у нас, мы учимся чему-то у них – это такой процесс, который, мне кажется, нужен всем.

За основу музыкальной программы был взять сюжет о Цветике-семицветике – «пропутешествовав» по всевозможным сказочным локациям, солисты музтеатра и маленькие актёры исполнили такие знаменитые песни, как «Тридцать три коровы», «Крылатые качели», «Дорога добра» и другие. Завершилось мероприятие бурными аплодисментами и награждением всех причастных.

Возрастное ограничение 6+.