Пятница, 24 октября, 2025
7.9 C
Рязань
Общество

Работников пассажирского транспорта Рязани поздравили с профессиональным праздником

Валерия Мединская

Мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось 24 октября в администрации города Рязани. С предстоящим праздником сотрудников сферы поздравили заместитель главы администрации, руководитель аппарата Евгения Власова и директор МКУ «Техобеспечение» Вячеслав Заливин.

— Без вашего участия невозможно представить нормальную жизнедеятельность нашего города и эффективное функционирование муниципальных и коммерческих структур. Ваш профессионализм и высокая квалификация являются гарантией надежности и стабильности дорожного движения», – отметила в своем поздравлении Евгения Власова. Она также пожелала собравшимся «удачи на дороге, хорошей погоды и спокойствия в пути, продолжайте нести службу ответственно и внимательно.

День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и исполнительность, а также в связи с праздником отличившимся работникам сферы были вручены ценные подарки, Благодарности и Почетные грамоты. Рязанские артисты поздравили гостей мероприятия музыкальными номерами.

Работников пассажирского транспорта Рязани поздравили с профессиональным праздником День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.
Работников пассажирского транспорта Рязани поздравили с профессиональным праздником День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.
Работников пассажирского транспорта Рязани поздравили с профессиональным праздником День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.

Самые читаемые материалы

Интересное

«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Этот момент станет переломным — с него начнётся новое мироустройство.
Интересное

Кровь, огонь и голод: что предрекла Ванга России в 2026-м

Согласно откровениям великой провидицы, нас ждёт удивительное время.
Интересное

Прогноз Жириновского до 2030 года: от США и России такого не ожидали

Главный политический провидец представил нам будущее удивительным и крайне страшным.
Новости России

Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе,...
Новости Касимова

Полиция возбудила уголовное дело на жителя касимовского села, который устроил прилюдный скандал

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Последние новости

Мессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Сейчас присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore.

В Рязани отменят бесконтактные карты для платного путепровода в Соколовке

С 1 января 2026 года использование бесконтактных смарт-карт на платном путепроводе у поселка Соколовка будет прекращено.

Девять иностранцев-правонарушителей депортированы из Рязанской области

Мигранты нарушили законодательство РФ и теперь отправятся на родину.

«Открытый регион 62» обнародовал рейтинг лучших управляющих компаний региона

Названы 10 лучших УК региона в III квартале 2025 года.

В новом выпуске «Квартирника у Маргулиса» прозвучат песни из легендарных советских фильмов

25 октября в эфир выйдет выпуск «Квартирника НТВ у...

Канал ТНТ представил программу нового сезона: какие шоу и сериалы покажут в 2026 году

В эфире останется всё то, что зритель успел полюбить, но будут и премьеры.

Жить среди своих: как проекты «Мармакс» создают атмосферу безопасности и доверия

Жизнь в современном городе традиционно ассоциируется с суетой и шумом. Именно поэтому на рынке все заметнее выражен запрос на тихую и безопасную среду.

Одесскую область впервые атаковали российские ФАБы 

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что бомба пролетела над Николаевской областью и Тендеровской косой, затем изменила траекторию и поразила объект в районе пгт Черноморское

Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

Несчастный случай произошёл в ночь на 20 октября.

«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Под обстрел попали цели в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях. Одновременно сообщается о продвижении штурмовых групп ВС РФ под Красным Лиманом и атаках на позиции ВСУ в Херсоне.

В Рязани оказались обесточены 10 улиц

В городе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Шестерым рязанцам-участникам СВО отказали в выплатах по ранению

В ситуация вмешалась прокуратура.

Минцифры объяснило рязанцам, почему не работает интернет

Нынешний «Цифровой детокс» связан с обеспечением мер безопасности.

В Рязани построили многоуровневую парковку на 499 мест

Объект проводит проверку Госстройнадзора.

Губернатор Павел Малков: Ряд новых технических решений с выставки «Дорога 2025» будем внедрять в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025», которая проходит в Ставропольском крае, выступил модератором пленарного заседания.