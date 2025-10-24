Работников пассажирского транспорта Рязани поздравили с профессиональным праздником

Мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось 24 октября в администрации города Рязани. С предстоящим праздником сотрудников сферы поздравили заместитель главы администрации, руководитель аппарата Евгения Власова и директор МКУ «Техобеспечение» Вячеслав Заливин.

— Без вашего участия невозможно представить нормальную жизнедеятельность нашего города и эффективное функционирование муниципальных и коммерческих структур. Ваш профессионализм и высокая квалификация являются гарантией надежности и стабильности дорожного движения», – отметила в своем поздравлении Евгения Власова. Она также пожелала собравшимся «удачи на дороге, хорошей погоды и спокойствия в пути, продолжайте нести службу ответственно и внимательно.

День автомобилиста – это профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и исполнительность, а также в связи с праздником отличившимся работникам сферы были вручены ценные подарки, Благодарности и Почетные грамоты. Рязанские артисты поздравили гостей мероприятия музыкальными номерами.