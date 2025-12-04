Новогодняя столица-2026
Четверг, 4 декабря, 2025
Рязань
Общество

Географический диктант в РГУ побил предыдущий рекорд, собрав более 450 школьников

В РГУ имени С.А. Есенина 30 ноября состоялся одиннадцатый географический диктант, собравший более 500 участников, 90 процентов которых составили учащиеся большинства школ из города Рязани и Рязанского района. Это стало наивысшим результатом с 2015 года, когда проводился первый диктант.

Помимо школьников, университет собрал для участия в диктанте студентов, преподавателей, общественников. Кроме того, свои знания в географии России проверили и иностранные граждане, в частности из Ганы.

В организации диктанта принимали участие коллектив института естественных наук РГУ, в том числе профессор Вячеслав Кривцов, более 30 студентов-волонтёров РГУ, включая активистов «Рязанского молодёжного клуба РГО».

Участникам географического диктанта было предложено ответить на 40 вопросов по географии России, которые касались известных путешественников, истории формирования государственных границ, освоения Арктики и Северного морского пути, охраны природы и разнообразия природных ресурсов.

Заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ Алексей Водорезов поделился первыми результатами проверки работ. Выяснилось, что большинство школьников правильно указали, что Константин Паустовский писал о Мещере, а не о Даурии и Югре. Они также успешно расшифровали название Уфы, представив его в виде «трех шурупов». Вспомнили, что Сергей Есенин бывал в иранском городе Ширазе.

Большой интерес вызвал вопрос о птице с хвостом, который издает звуки, похожие на блеяние овцы. Оказалось, что это бекас. Также участники вспомнили об истории российского шелководства в Крыму, где в эпоху Екатерины II появились посадки тутового дерева. Из местного шелка изготавливали не только парашюты, но и хирургические нити.

По окончанию диктанта все желающие могли побеседовать с почетным гостем мероприятия. Герой России, путешественник Михаил Малахов представил аудитории некоторые результаты работы Рязанского отделения Русского географического общества об исследовании русской Америки, в том числе и Аляски, и даже Гавайских островов. Гость дал ценные советы начинающим путешественникам о том, как правильно организовать экспедицию.

Диктант проводился анонимно. Свои результаты участники смогут узнать 21 декабря по индивидуальному номеру на сайте Русского географического общества.

