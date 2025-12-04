В Рязанской области утвердили новый тариф на платные парковки

Правительство Рязанской области увеличило предельную стоимость платной парковки до 71 рубля 78 копеек в час за одно транспортное средство на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Постановление об этом официально опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Контроль за исполнением соответствующего постановления закреплен за заместителем председателя правительства – министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.​

Реклама

Суть изменений

В постановление № 490 от 19 декабря 2023 года вносятся правки в пункты 2 и 3, касающиеся методики расчета платы и максимального ее уровня.​

Обновленный пункт 2 фиксирует максимальный тариф: 71,78 рубля за час парковки для одного автомобиля на платных парковках в Рязанской области.​

Документ подписан губернатором Рязанской области Павлом Малковым.