Замечали, как все вокруг активно готовятся к новому году? Люди обсуждают планы, строят прогнозы, словно чувствуют неладное. И это неспроста!

Астрологи предупреждают: 2026-й станет одним из самых неспокойных за последние 50 лет. Всё дело в его покровителе — планете-трикстере Меркурий. Это самое подвижное и непостоянное небесное тело. Журналисты Life составили прогноз на наступающий год.

Трикстер и его резкие повороты

Меркурий в астрологии славится непредсказуемым нравом. Он постоянно меняет движение: то идёт вперёд, то разворачивается назад. Именно это делает 2026 год крайне нестабильным. Забудьте о размеренном течении жизни. Вас ждут резкие повороты, внезапные события и постоянная необходимость быстро приспосабливаться.

Планы будут рушиться в последнюю минуту, а невероятное станет реальностью. Меркурий не терпит рутины. Он требует гибкости и готовности к переменам. Если вы живёте по строгому расписанию, приготовьтесь. Именно 2026-й проверит, как вы держите удар.

Кто окажется в изоляции, тот проиграет

Меркурий управляет общением, обменом информации и всеми видами связи. В 2026 году в фаворе окажутся экстраверты — те, кто легко заводит знакомства и не боится публичности. Если вы интроверт и любите тишину, новости неприятные: придётся выходить из уютной скорлупы. Год Меркурия не прощает изоляции.

Успех достанется тем, кто умеет договариваться, убеждать и продавать свои идеи. Нетворкинг станет не просто модным словом, а навыком для выживания. Нужно будет учиться общаться, даже если раньше вы этого избегали. Зато к концу года вы прокачаете свои коммуникативные способности до невиданного уровня.

В 2026 году появится новая валюта

Эта планета также отвечает за интеллект и обучение. В 2026-м преимущество будет у тех, кто постоянно осваивает новое. Если вы решили, что ваше обучение закончено, вас ждёт разочарование. Придётся снова браться за учебники. Это касается всех возрастов и профессий.

Тот, кто перестанет развиваться, рискует отстать навсегда. Курсы, тренинги, самообразование станут обязательным условием успеха. Если вы проработаете весь год на автопилоте, ждите проблем. Меркурий не терпит застоя в развитии.

Какие пары расстанутся в 2026 году

Меркурий — планета разума, а не сердца. Поэтому 2026 год станет серьёзным испытанием для романтических связей, особенно тех, что держатся лишь на страсти. Пары без общих целей и интеллектуальной близости с большой вероятностью распадутся. Меркурий заставит нас думать, а не только чувствовать. На первый план выйдут связи, основанные на общих идеях и проектах.

Люди, которые приносят лишь эмоции, но не могут поддержать диалог, отойдут на второй план. Звучит жёстко? Но Меркурий безжалостно отсеивает всё поверхностное. Зато отношения, пережившие этот год, станут по-настоящему крепкими.

Хардкор для эмпатов и тонких натур

Если вы человек чувствительный, глубоко переживающий стрессы, готовьтесь к испытаниям. Год Меркурия — это настоящий хардкор для всех, кто привык жить сердцем. Постоянные перемены, нестабильность, необходимость быстро принимать логические решения — всё это станет серьёзным вызовом. Придётся учиться включать голову даже там, где раньше вы полагались на интуицию. Меркурий требует холодного расчёта. Но есть и плюс: этот опыт научит вас лучше контролировать эмоции и не действовать импульсивно. К декабрю 2026-го вы станете гораздо устойчивее психологически.

Год действительно обещает быть непростым. Но помните: Меркурий не просто испытывает нас. Он даёт шанс вырасти над собой. Тот, кто примет правила игры и станет гибким, общительным и жаждущим знаний, выйдет из этого периода совершенно другим — более сильным и готовым к любым вызовам. А тому, кто будет цепляться за старое и сопротивляться, придётся по-настоящему туго.