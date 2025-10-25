Два беспилотника уничтожили над Рязанской областью этой ночью. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего в РФ в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 20 БПЛА сбиты в Ростовской области, 19 в Волгоградской, 17 в Брянской. Над территорией Калужской области уничтожено 12 вражеских БПЛА, 11 над Смоленской областью, по 9 аппаратов над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву. В Воронежской и Ленинградской областях сбили по 8 БПЛА, в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях уничтожено по 2 украинских беспилотника, по одному аппарату на территориях Тверской и Тульской областей.

Напомним, угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области утром 25 октября. Сообщение пришло от РСЧС в 07:29.