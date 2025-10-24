«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ в Николаеве и других регионах. Под удары попали цели в Николаевской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях.

Российские Вооруженные силы продолжают серию ночных ударов по военным объектам Украины. По информации Telegram-канала «Хроники Гераней», ночью около двух часов под массированный ракетный обстрел попали объекты в пригороде Николаева.

Очевидцы сообщили, что «ракеты появились из пустоты» и поразили несколько целей. После этого, по данным местных жителей, без света осталась почти половина Николаевской области.

Взрывы и прилеты зафиксированы в Черниговской и Кировоградской областях, удары пришлись по Павлограду, Запорожью и Харькову.

Бои за Красный Лиман

Военные источники сообщают о продвижении российских подразделений в районе Красного Лимана. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», штурмовые группы ВС РФ действуют на подступах к городу, используя преимущество в пехоте и FPV-дронах.

Основные силы российских войск, задействованных в операции, сосредоточены в лесных массивах восточнее и севернее города. По имеющейся информации, именно в этих направлениях готовятся основные удары.

Офицер-доброволец с позывным Шумный подтвердил, что бои за город идут интенсивные. По его словам, бойцы «прогрызают» укрепления противника, действуя небольшими штурмовыми группами. Среди наступающих — военнослужащие, ранее участвовавшие в обороне города три года назад.

Удары по Херсону

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинское командование не ожидало ударов по городу.

По его словам, российская авиация и артиллерия атаковали укрепления ВСУ на острове Карантинный, который относится к Херсону. Частично разрушен мост, соединяющий микрорайон «Корабел» с центральной частью города.

Эксперты отмечают, что эти удары стали самыми мощными по городу с осени 2022 года, когда российские силы оставили Херсон.