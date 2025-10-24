Пятница, 24 октября, 2025
Новости России

«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Алексей Самохин
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам ВСУ в Николаеве и других регионах. Под удары попали цели в Николаевской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях.

Российские Вооруженные силы продолжают серию ночных ударов по военным объектам Украины. По информации Telegram-канала «Хроники Гераней», ночью около двух часов под массированный ракетный обстрел попали объекты в пригороде Николаева.

Очевидцы сообщили, что «ракеты появились из пустоты» и поразили несколько целей. После этого, по данным местных жителей, без света осталась почти половина Николаевской области.

Взрывы и прилеты зафиксированы в Черниговской и Кировоградской областях, удары пришлись по Павлограду, Запорожью и Харькову.

Бои за Красный Лиман

Военные источники сообщают о продвижении российских подразделений в районе Красного Лимана. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», штурмовые группы ВС РФ действуют на подступах к городу, используя преимущество в пехоте и FPV-дронах.

Основные силы российских войск, задействованных в операции, сосредоточены в лесных массивах восточнее и севернее города. По имеющейся информации, именно в этих направлениях готовятся основные удары.

Офицер-доброволец с позывным Шумный подтвердил, что бои за город идут интенсивные. По его словам, бойцы «прогрызают» укрепления противника, действуя небольшими штурмовыми группами. Среди наступающих — военнослужащие, ранее участвовавшие в обороне города три года назад.

Удары по Херсону

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что украинское командование не ожидало ударов по городу.

По его словам, российская авиация и артиллерия атаковали укрепления ВСУ на острове Карантинный, который относится к Херсону. Частично разрушен мост, соединяющий микрорайон «Корабел» с центральной частью города.

Эксперты отмечают, что эти удары стали самыми мощными по городу с осени 2022 года, когда российские силы оставили Херсон.

Новости России

Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе,...
Происшествия

Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание

Ночью ПВО отражала атаку дронов в Рязанской области.

Одесскую область впервые атаковали российские ФАБы 

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что бомба пролетела над Николаевской областью и Тендеровской косой, затем изменила траекторию и поразила объект в районе пгт Черноморское

Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

Несчастный случай произошёл в ночь на 20 октября.

В Рязани оказались обесточены 10 улиц

В городе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Шестерым рязанцам-участникам СВО отказали в выплатах по ранению

В ситуация вмешалась прокуратура.

Минцифры объяснило рязанцам, почему не работает интернет

Нынешний «Цифровой детокс» связан с обеспечением мер безопасности.

В Рязани построили многоуровневую парковку на 499 мест

Объект проводит проверку Госстройнадзора.

Губернатор Павел Малков: Ряд новых технических решений с выставки «Дорога 2025» будем внедрять в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025», которая проходит в Ставропольском крае, выступил модератором пленарного заседания.

Победители юбилейного журналистского конкурса «Ростелекома» отправятся в Арктику

Победители отправятся в пресс-тур в Арктику.

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ближайшие часы.

Опубликованы 15 версий загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Следователи, спасатели и эксперты до сих пор не могут понять, что произошло с Сергеем, Ириной и пятилетней Ариной

Рязанские студенты провели дебаты на конкурсе «Молодёжь и выборы»

Молодёжь представила аргументы «за» и «против» использования ИИ в избирательном процессе.

Названы три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Если заранее подать нужные заявления, в следующем году можно ожидать неплохую прибавку к пенсии.

Фразы «Ясно» и «Я сама» чаще всего выводят мужчин из себя, а женщин — «Все понятно»

Психолог Юлия Королева рассказала, какие фразы чаще всего раздражают мужчин и женщин. По её словам, выражения «Ясно», «Ладно» и «Я сама» вызывают у мужчин чувство ненужности, а фразы «Все понятно» и «Что тут можно не понять?» — у женщин ощущение критики и непонимания.

Поезда до Алматы будут ходить через Рязань

Между Россией и Казахстаном возобновляется прямое железнодорожное сообщение.

Два трупа нашли в сгоревшей машине после пожара на парковке в Москве 

На улице Тёплый Стан в Москве ночью загорелись четыре автомобиля. После тушения пожара в одной из машин нашли тела двух человек. Прокуратура контролирует ход проверки.