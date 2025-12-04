Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает блокировку популярной у детей игры Roblox необходимой и вынужденной мерой. Об этом депутат заявил в разговоре с «Лентой.ру», комментируя недавнее решение Роскомнадзора.

Пользователи из Рязани, также как и из других регионов России не могу войти в игру со вчерашнего дня.

Милонов резко высказался в адрес администрации Roblox. По его словам, разработчики сами первыми «сыграли в санкции» и заблокировали доступ для российских пользователей, а теперь оказались под ответной реакцией. При этом, как утверждает депутат, у платформы есть куда более серьезная проблема — она не гарантирует безопасность несовершеннолетних.

Политик утверждает, что через Roblox к детям могут беспрепятственно подключаться посторонние взрослые. Они могут общаться с ребенком, скрываясь за виртуальными персонажами, и «втираться в доверие», чтобы влиять на несовершеннолетних и давать им какие‑то инструкции. Родители об этом часто даже не догадываются. В этом он и видит главную опасность игры.

«Вы даже знать об этом не будете. Вот в чем беда», — подчеркивает депутат. При этом он уверяет, что поводов для паники нет: дети не останутся без развлечений, а выбор игр на рынке и так огромный. Так что, считает Милонов, переживать из‑за блокировки Roblox не стоит.

Формально же решение принял Роскомнадзор. Ведомство ограничило доступ к Roblox после выявления контента, который сочли недопустимым. В службе заявили, что на платформе распространялись материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Кроме того в Roblox обнаружили призывы к насилию и противоправным действиям, а также материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).