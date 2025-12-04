Магнитная буря G2 накрыла Землю, ученые рассказали, кому сегодня будет тяжело

На Земле сейчас идет магнитная буря средней мощности уровня G2. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Геомагнитное поле планеты заметно возбудилось, но до экстремальных значений ситуация не дотягивает.

Причина нынешнего шторма — устойчивое образование на Солнце, так называемая корональная дыра. Эта структура существует уже минимум три месяца и успела несколько раз «прошоркать» мимо Земли. Солнце вращается вокруг своей оси примерно за 27 суток, и с каждым таким оборотом поток заряженных частиц из этой дыры снова и снова накрывает окрестности нашей планеты.

Исследователи заранее предупреждали: ближайшие один‑два дня геомагнитная обстановка будет дерганой и нестабильной. Возможен небольшой разброс по уровню, но серьезного ухудшения специалисты не ждут. Вероятность того, что нынешняя буря «раскрутится» до более высокого уровня G3, оценивается как низкая. А шанс, что она дотянет до крайне мощных значений G4 и выше, ученые считают практически нулевым.

Согласно оперативным данным, первый пик активности уже прошел ночью, с полуночи до 3 часов. Но расслабляться рано: второй максимум ожидается в светлое время суток — с 9 до 12 часов. В это окно чувствительные к магнитным колебаниям люди могут сильнее ощутить недомогание, а системы связи и технику — немного «пошатать».

В целом же специалисты подчеркивают: на фоне возможных бурь более высоких уровней текущий шторм средней категории G2 остается контролируемым и прогнозируемым явлением. Геомагнитное поле продолжит «штормить» недолго, и в ближайшие сутки‑двое ситуация должна постепенно вернуться к спокойному фону.