Первая магнитная буря декабря начнётся совсем скоро

Алексей Самохин
Первая магнитная буря декабря 2025 года накроет Землю уже сегодня, 3 числа. Учёные прогнозируют, что основное действие придётся на ночь с 3 на 4 декабря, когда наша планета окажется под влиянием сразу нескольких солнечных факторов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Аномалия связана не с одним, а с двумя источниками на Солнце. Первый — это очередная корональная дыра, которая сейчас находится в центральной части солнечного диска и выбрасывает в сторону Земли поток высокоскоростной плазмы. Второй фактор — выброс вещества после мощной вспышки X-уровня, которая произошла 1 декабря. По расчётам специалистов, край этого выброса всё же может задеть Землю как раз на стыке 3 и 4 декабря.

По предварительным прогнозам, буря не должна выйти за рамки среднего уровня G2. Это не максимальная категория, но и недооценивать её не стоит. Главное здесь — не сила, а длительность: из-за большой ширины корональной дыры возмущённое состояние магнитного поля может затянуться. Полная стабилизация геомагнитной обстановки, как предполагают учёные, наступит только к выходным.

До этого момента на специализированных графиках, отслеживающих состояние магнитного поля Земли, будут появляться «всплески» — участки жёлтого и красного цвета. Они как раз и указывают на периоды усиленных возмущений, связанных с приходом солнечного вещества и взаимодействием его с магнитосферой планеты.

Традиционно при таких событиях растёт вероятность наблюдения полярных сияний. Однако заранее оценить их яркость и характер сейчас невозможно — слишком много переменных, которые проявятся только в момент прихода плазмы. Для европейской части страны буря уровня G2 обычно недостаточна, чтобы сияния можно было увидеть невооружённым глазом. Но строгой и простой зависимости здесь нет: поведение магнитного поля и параметры солнечного ветра часто подкидывают сюрпризы.

В момент написания этого текста специализированный сервис оценивает вероятность появления полярного сияния в Рязани в 0 процентов. 

