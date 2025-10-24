Пятница, 24 октября, 2025
«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Валерия Мединская

Михаил Левин, которого часто называют «кремлёвским астрологом, заявил, что период активных боевых действий на Украине скоро подойдёт к концу. По его расчётам, завершение горячей фазы конфликта произойдёт в ближайшие месяцы.

В своём интервью для издания news.ru Левин называет лето 2026 года как ключевой период в изменении отношений Украины и России. Такой прогноз эксперт связывает с грядущими глобальными астрономическими процессами. В начале 2026 года на небе сложится уникальный аспект: соединятся три высшие планеты, что обеспечит мировую стабильность. Аналогичная конфигурация, но с двумя планетами, наблюдалась в период Холодной войны, не позволив ей перерасти в горячее столкновение. По словам астролога, это гарантирует, что вероятность ядерного конфликта в 2026 году будет исключена.

Ещё одним важным событием станет соединение Нептуна с Сатурном в знаке Овна. Эта комбинация окажет серьёзное влияние на личную жизнь людей. Сатурн, как строгий экзаменатор, будет проверять отношения на прочность: ложные союзы распадутся, а искренние — укрепятся. Этот период категорически запрещает лгать в любви.

Кроме того, данное соединение обострит вопросы миграции и межнациональных отношений по всему миру, что приведёт к ужесточению соответствующего законодательства.

Что касается будущего России, то Михаил Левин прогнозирует стране сложный, но уверенный подъём. Хотя в ближайшие годы ожидается основательный финансовый кризис, распада государства, обвала экономики или революций не произойдёт. Уже к середине 2030-х годов Россия заметно окрепнет, а к началу 2040-х выйдет в число мировых лидеров, став одним из самых авторитетных и сильных государств. Грандиозный же кризис, сравнимый с распадом СССР, по его мнению, возможен лишь через несколько веков.

