Холодная Луна декабря ударит по сну, нервам и настроению

В ночь на 6 декабря на небе появится Холодная Луна — так называют полную Луну декабря. В этом году она будет одной из самых больших полных лун, и астрологи уже вовсю обсуждают, как это может отразиться на людях. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» узнало мнение эксперта и рекомендации для тех, кто хочет и увидеть редкое зрелище, и при этом не сорвать себе сон и нервы.

Астролог Майя Королева считает, что Холодная Луна способна заметно влиять на эмоциональный фон, качество сна и поведение людей. По её словам, многие замечают, что в полнолуние становится сложнее держать себя в привычных рамках: чувства обостряются, а реакции становятся более резкими.

«Многие люди отмечают, что полная Луна может влиять на их настроение и эмоции. Кто-то может чувствовать себя более возбуждённым, тревожным или, наоборот, более творческим и вдохновлённым. У некоторых людей полная Луна может вызывать проблемы со сном. Возможно, будет сложнее заснуть или сон будет более прерывистым», — рассказала Королева изданию.

Она добавила, что отдельные исследования связывают периоды полнолуний с ростом числа ДТП и обращений в больницы. Прямая связь до конца не доказана, но сам факт, что на эти совпадения обращают внимание, подогревает интерес к теме влияния Луны на повседневную жизнь.

Отдельная аудитория — те, кто практикует медитации, йогу и другие духовные практики. Для них полнолуние — почти сакральное время. 

«Для тех, кто практикует медитацию или другие духовные практики, полная Луна считается мощным временем для ритуалов очищения и избавления от старого. Однако влияние полной Луны на людей индивидуально. Кто-то может быть более чувствителен к её воздействию, а кто-то совсем не замечает разницы», — подчёркивает астролог.

Королева советует в дни перед Холодной Луной внимательнее прислушиваться к своему состоянию. Если растёт тревога, тяжело засыпать или эмоции «скачут», лучше не игнорировать сигналы организма.

«Позаботьтесь о своём сне. Создайте спокойную обстановку в спальне, избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Займитесь расслабляющими практиками — медитация, йога или просто прогулка на свежем воздухе могут помочь справиться с возможным стрессом», — рекомендует она.

Тем, кто хочет не только почувствовать, но и увидеть Холодную Луну, в этот раз повезло. Московский планетарий сообщает, что в ночь с 5 на 6 декабря условия для наблюдений будут благоприятными. Астрономы советуют не смотреть на небо из окна многоэтажки, а выбрать место с минимальной городской засветкой — парк, поле или берег водоёма. Там Луна будет выглядеть особенно яркой и крупной, а зрелище — впечатляющим.

Так что декабрьское полнолуние обещает быть не только красивым астрономическим событием, но и периодом, когда стоит чуть бережнее отнестись к себе, своему сну и нервной системе.

