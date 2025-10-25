Суббота, 25 октября, 2025
Полковник Ходаренок описал трехэтапный ответ России с ядерным оружием

Отставной полковник Михаил Ходаренок озвучил возможный сценарий действий России в случае глубоких ударов ВСУ по территории страны. По его мнению, ответные меры могут растянуться на три фазы и не исключают применения атомного арсенала.

Военный эксперт полагает, что реакция примет форму масштабной стратегической операции. В ней задействуют как обычные войска, так и подразделения стратегических ядерных сил российской армии.

Три фазы предполагаемого ответа

На первой стадии Россия нанесет удары крылатыми ракетами по заводам стран НАТО, которые выпускают вооружение для украинской армии.

Вторая фаза, согласно прогнозу Ходаренка, предусматривает запуски ракет с атомными боеголовками — одиночные или серийные.

«Речь может идти об ударах по океанским просторам или по безлюдным территориям. Нельзя исключать и высотные атомные взрывы небольшой мощности над землями противника. Впрочем, мощность определят по ситуации — может быть и большой», — пояснил военный специалист.

Третья стадия разделится на две составляющие. Россия способна применить тактическое ядерное оружие против правительственных зданий украинской столицы. Помимо этого рассматривается вариант уничтожения атомными боеприпасами каскада днепровских гидроэлектростанций и водохранилищ.

«Описанный сценарий — лишь один из вариантов реакции на нагнетание конфликта с украинской стороны при поддержке Запада. Проще говоря, наши шаги носят исключительно защитный характер», — подытожил Ходаренок.

Обещание президента жестко отреагировать на Tomahawk

Двадцать третьего октября Владимир Путин назвал эскалацией разговоры о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Президент предупредил: если этим вооружением начнут бить по российским территориям, Москва ответит крайне решительно.

«Удары подобным оружием по нашей земле встретят очень мощную реакцию. Даже сказал бы — ошеломляющую. Пусть хорошенько об этом подумают», — заявил глава государства.

При этом Путин отметил, что переговоры всегда предпочтительнее любого противостояния, а уж тем более военных действий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента, уточнил: обещание ошеломляющего ответа касается не только Tomahawk, но и любых попыток атаковать вглубь российской территории. Он охарактеризовал заявление Путина как предельно ясное и исчерпывающее.

Киев пытается найти поддержку в Европе

В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что только США владеют технологией применения этих крылатых ракет. Америка не намерена делиться подобными знаниями с другими государствами.

«Запустить их можем только мы, но делать этого не станем», — категорично высказался американский лидер. Так он отказал Украине в передаче Tomahawk.

Владимир Зеленский отреагировал на отказ Трампа заявлением о переговорах с европейскими партнерами. По его словам, дальнобойные системы имеются не только у Соединенных Штатов.

«Томагавки есть и у ряда европейских государств. Мы ведем диалог со странами, готовыми оказать содействие», — заверил украинский президент.

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть»

Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани.

Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка.

Останки красноармейца Александра Синицина захоронили в Рязанской области

Останки Александра Михайловича были обнаружены в 2025 году во время поисковых работ.

Солист Мариинского театра проведет урок танца в Рязани

Занятие проведет Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета и солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Рецидивистка из Рязанской области сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска опросили пострадавшую и по описанию смогли установить личность нападавшей.

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область

В ночь с 24 на 25 октября над территорией России был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Молодёжи посоветовали откладывать на пенсию и не надеяться на государство

Молодые россияне ещё не успели переварить заявление депутата Госдумы Сергея Гаврилова о том, что в старости их ждут мизерные пенсионные выплаты, не покрывающие даже базовые потребности для выживания. А тут грянул новый гром.

Самый маленький ребенок 2025 года родился в Рязани

Девочка родилась на экстремально раннем сроке с весом всего 480 граммов.

Онколог Черемушкин назвал два вида рака, которые можно определить по внешним признакам

Злокачественные новообразования возникают в тканях с нарушенной структурой и функциями, где защитные механизмы дают сбой. В норме ежедневно в человеческом организме формируется множество раковых клеток, которые уничтожаются и не развиваются в болезнь.

Два беспилотника уничтожили над Рязанской областью этой ночью

Всего в РФ в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Премьера постановки «Волшебный цветок» состоялась в Музыкальном театре

Началась работа над мини-спектаклем с творческой лаборатории «Свет внутри тебя»

Угроза атаки беспилотников объявлялась в Рязани и области ночью

Угрозу атаки беспилотников отменили утром 25 октября.

Рязанцев приглашают на заключительный общегородской субботник

Работы проведут на нескольких локациях.