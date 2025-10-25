Полковник Ходаренок описал трехэтапный ответ России с ядерным оружием

Отставной полковник Михаил Ходаренок озвучил возможный сценарий действий России в случае глубоких ударов ВСУ по территории страны. По его мнению, ответные меры могут растянуться на три фазы и не исключают применения атомного арсенала.

Военный эксперт полагает, что реакция примет форму масштабной стратегической операции. В ней задействуют как обычные войска, так и подразделения стратегических ядерных сил российской армии.

Три фазы предполагаемого ответа

На первой стадии Россия нанесет удары крылатыми ракетами по заводам стран НАТО, которые выпускают вооружение для украинской армии.

Вторая фаза, согласно прогнозу Ходаренка, предусматривает запуски ракет с атомными боеголовками — одиночные или серийные.

«Речь может идти об ударах по океанским просторам или по безлюдным территориям. Нельзя исключать и высотные атомные взрывы небольшой мощности над землями противника. Впрочем, мощность определят по ситуации — может быть и большой», — пояснил военный специалист.

Третья стадия разделится на две составляющие. Россия способна применить тактическое ядерное оружие против правительственных зданий украинской столицы. Помимо этого рассматривается вариант уничтожения атомными боеприпасами каскада днепровских гидроэлектростанций и водохранилищ.

«Описанный сценарий — лишь один из вариантов реакции на нагнетание конфликта с украинской стороны при поддержке Запада. Проще говоря, наши шаги носят исключительно защитный характер», — подытожил Ходаренок.

Обещание президента жестко отреагировать на Tomahawk

Двадцать третьего октября Владимир Путин назвал эскалацией разговоры о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Президент предупредил: если этим вооружением начнут бить по российским территориям, Москва ответит крайне решительно.

«Удары подобным оружием по нашей земле встретят очень мощную реакцию. Даже сказал бы — ошеломляющую. Пусть хорошенько об этом подумают», — заявил глава государства.

При этом Путин отметил, что переговоры всегда предпочтительнее любого противостояния, а уж тем более военных действий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента, уточнил: обещание ошеломляющего ответа касается не только Tomahawk, но и любых попыток атаковать вглубь российской территории. Он охарактеризовал заявление Путина как предельно ясное и исчерпывающее.

Киев пытается найти поддержку в Европе

В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что только США владеют технологией применения этих крылатых ракет. Америка не намерена делиться подобными знаниями с другими государствами.

«Запустить их можем только мы, но делать этого не станем», — категорично высказался американский лидер. Так он отказал Украине в передаче Tomahawk.

Владимир Зеленский отреагировал на отказ Трампа заявлением о переговорах с европейскими партнерами. По его словам, дальнобойные системы имеются не только у Соединенных Штатов.

«Томагавки есть и у ряда европейских государств. Мы ведем диалог со странами, готовыми оказать содействие», — заверил украинский президент.