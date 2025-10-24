В Рязани отменят бесконтактные карты для платного путепровода в Соколовке

С 1 января 2026 года использование бесконтактных смарт-карт на платном путепроводе у поселка Соколовка будет прекращено. По информации Министерства транспорта Рязанской области, их заменят на современные RFID-метки.

Владельцы действующих карт могут обменять их на новые RFID-метки абсолютно бесплатно. Обмен можно произвести в следующих пунктах:

· Административное здание на самом путепроводе;

· Офис продаж по адресу: Восточный промузел, 14Б;

· Офис компании «Региональные платные дороги» (ул. Маяковского, д. 1а, офис 201).