В Рязани отменят бесконтактные карты для платного путепровода в Соколовке

С 1 января 2026 года использование бесконтактных смарт-карт на платном путепроводе у поселка Соколовка будет прекращено. По информации Министерства транспорта Рязанской области, их заменят на современные RFID-метки.

Владельцы действующих карт могут обменять их на новые RFID-метки абсолютно бесплатно. Обмен можно произвести в следующих пунктах:

· Административное здание на самом путепроводе;
· Офис продаж по адресу: Восточный промузел, 14Б;
· Офис компании «Региональные платные дороги» (ул. Маяковского, д. 1а, офис 201).

Мессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Сейчас присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore.

Девять иностранцев-правонарушителей депортированы из Рязанской области

Мигранты нарушили законодательство РФ и теперь отправятся на родину.

«Открытый регион 62» обнародовал рейтинг лучших управляющих компаний региона

Названы 10 лучших УК региона в III квартале 2025 года.

В новом выпуске «Квартирника у Маргулиса» прозвучат песни из легендарных советских фильмов

25 октября в эфир выйдет выпуск «Квартирника НТВ у...

Канал ТНТ представил программу нового сезона: какие шоу и сериалы покажут в 2026 году

В эфире останется всё то, что зритель успел полюбить, но будут и премьеры.

Жить среди своих: как проекты «Мармакс» создают атмосферу безопасности и доверия

Жизнь в современном городе традиционно ассоциируется с суетой и шумом. Именно поэтому на рынке все заметнее выражен запрос на тихую и безопасную среду.

Одесскую область впервые атаковали российские ФАБы 

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что бомба пролетела над Николаевской областью и Тендеровской косой, затем изменила траекторию и поразила объект в районе пгт Черноморское

Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

Несчастный случай произошёл в ночь на 20 октября.

«Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Ночью российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Под обстрел попали цели в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Харьковской областях. Одновременно сообщается о продвижении штурмовых групп ВС РФ под Красным Лиманом и атаках на позиции ВСУ в Херсоне.

В Рязани оказались обесточены 10 улиц

В городе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Шестерым рязанцам-участникам СВО отказали в выплатах по ранению

В ситуация вмешалась прокуратура.

Минцифры объяснило рязанцам, почему не работает интернет

Нынешний «Цифровой детокс» связан с обеспечением мер безопасности.

В Рязани построили многоуровневую парковку на 499 мест

Объект проводит проверку Госстройнадзора.

Губернатор Павел Малков: Ряд новых технических решений с выставки «Дорога 2025» будем внедрять в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025», которая проходит в Ставропольском крае, выступил модератором пленарного заседания.

Победители юбилейного журналистского конкурса «Ростелекома» отправятся в Арктику

Победители отправятся в пресс-тур в Арктику.