Актриса Рязанского ТЮЗа Мария Деханова получила награду за лучшую женскую роль

В Тамбове подведены итоги фестиваля «Виват, театр!». Актриса Рязанского ТЮЗа Мария Деханова получила приз «Лучшая женская роль».

Нынешний фестиваль был посвящен 80-летию Великой Победы. На суд жюри было представлено 28 спектаклей театров: от известных профессиональных до студенческих и школьных.

Рязанский ТЮЗ показал трагедию блокадного Ленинграда. Спектакль «Белые кораблики» (12+) поставлен по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».

В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса Рязанского ТЮЗа Мария Деханова. Эксперты отметили ее за роль Лики.

Желаем артистке новых интересных проектов и неиссякаемой творческой энергии!