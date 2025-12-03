Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
Фото с сайта Правительства Рязанской области
Рязанская студентка стала одной из лучших участниц Всероссийского проекта «Профобразование» нацпроекта «Молодежь и дети»

Анастасия Мериакри
В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги сезона 2025 года Всероссийского проекта «Профразвитие», реализуемого Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Студентка Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Ирина Гусева вошла в число самых активных амбассадоров этого проекта.

Проект «Профразвитие» объединяет активную молодежь России, предоставляя возможности для профессионального роста. Он знакомит участников с процессом трудоустройства, предлагает карьерные сервисы для совершенствования навыков и помогает находить стажировки в крупных российских компаниях. Образовательные программы, реализуемые с участием экспертов, играют важную роль в проекте.

В 2025 году по итогам конкурсного отбора были выбраны амбассадоры, представляющие федеральный проект в различных субъектах РФ. Они проводили профориентационные мероприятия на региональных площадках.

От Рязанской области в проекте «Профразвитие» участвовала Ирина Гусева, студентка РГРТУ имени В.Ф. Уткина и председатель студенческого профкома. По итогам сезона 2025 года она стала победителем в номинации «Искусство вовлечения» за значительный вклад, инициативность и способность привлекать молодых людей к участию в проекте. Ирина организовала образовательные форумы, провела более 15 презентаций проекта «Профразвитие» и активно публиковала авторский контент о проекте в социальных сетях, что привлекло 765 новых участников.

Итоговое мероприятие проекта включало трехдневную образовательную программу. В рамках этой программы участники встретились с экспертами рынка труда и обсудили карьерные возможности на 2026 год.

