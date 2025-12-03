Рязанская область отправила в Грузию 2 тонны молока

Рязанская область отправила партию ультрапастеризованного молока в Грузию. Об этом информирует Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Рязанская область активно развивает экспорт своей продукции на международные рынки. Недавно была отправлена партия молока весом около 2 тонн, произведенного в Рязанской области и прошедшего ультрапастеризацию.

При проведении документарного и физического контроля данной продукции не было обнаружено нарушений ветеринарного законодательства. Управление Россельхознадзора дало разрешение на экспорт товара. Качество продукции подтверждено лабораторными испытаниями, проведенными ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала 2025 года Управление Россельхознадзора осуществило экспорт более 11 тонн ультрапастеризованного молока из Рязанской области.