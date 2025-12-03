В пригороде Рязани планируют возвести более 80 тысяч квадратных метров жилья. ДОМ.РФ организует аукцион 19 декабря для выбора инвестора, который займётся комплексным развитием территории в 75,5 гектара. Потенциал этой площадки составляет не менее 81,5 тысячи квадратных метров малоэтажного жилья.

Рядом с участком нет застроенных территорий. До Солотчинского шоссе — около двух километров, до центра посёлка — примерно 6,5 километра, а до Рязани — около 13 километров. В рамках проекта, помимо строительства индивидуальных, блокированных и многоквартирных домов, планируется создание детских и спортивных площадок, а также объектов инфраструктуры.

Территория будет благоустроена и озеленена. Весь проект должен быть завершён за 14,5 лет. Застройщику рекомендуется использовать Стандарт КРТ от ДОМ.РФ и соблюдать «зелёный» стандарт для многоквартирных домов, введённый в ноябре 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 декабря. Начальная цена договора составляет 10,34 миллиона рублей.

ДОМ.РФ активно работает над развитием неиспользуемых федеральных территорий в Рязанской области, включая участки вокруг посёлка Варские. В ноябре 2024 года на аукционе за 36,31 миллиона рублей был продан договор на комплексное развитие территории общей площадью 138,61 гектара с потенциалом строительства не менее 180 тысяч квадратных метров жилья. В 2023 году победитель торгов заплатил 54,74 миллиона рублей за право реализации проекта КРТ на территории площадью 118,2 гектара, где можно построить 324,9 тысячи квадратных метров жилья.