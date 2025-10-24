Мессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Национальный мессенджер Мах открыл «Платформу для партнеров», сообщили в пресс-службе Мах.

С помощью данной платформы бизнес сможет интегрировать в мессенджер свои сервисы, автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота. Также можно запустить веб-сайт компании и осуществлять продажи прямо в Мах, без перехода на внешние ресурсы, создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией.

Сейчас присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore. Это сделали уже более 500 компаний.

Далее к платформе смогут подключиться компании, размещающие свои приложения в RuStore, которые являются налоговыми резидентами России и все российские предприниматели, включая самозанятых.

По данным на середину октября, аудитория мессенджера Мах превысила 45 млн человек.