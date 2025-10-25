Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

В ночь на субботу, 25 октября, российские войска нанесли мощный удар по столице Украины. По данным телеграм-каналов, после прилётов в городе начался мощный пожар.

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами.

Местные ресурсы публикуют видео сильного пожара на левобережье Днепра, зарево видно издалека. Есть информация, что попали по ТЭЦ-6.

Официальная информация от Минобороны РФ пока не поступала.

Читайте также: «Прилёты из пустоты» шокировали ВСУ

Полковник Ходаренок описал трехэтапный ответ России с ядерным оружием