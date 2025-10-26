Пенсионера поймали с поличным при краже лавок для дачи в Рязанской области

В городе Новомичуринск оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже лавок перед кафе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел МВД России по Пронскому району обратился владелец кафе и сообщил, что его работники заметили, как ночью неизвестный похитил лавку, стоявшую перед заведением.

Полицейские установили, что свидетели видели, как мужчина на тачке увозит металлическую лавку от кафе. На площадке осталась только одна из четырёх ранее установленных лавок.

Сотрудники уголовного розыска организовали пункт скрытого наблюдения у кафе и вскоре заметили мужчину с тачкой. Когда он подошёл к оставшейся лавке, чтобы погрузить её, его задержали.

Выяснилось, что к делу причастен 76-летний житель города. Похищенные лавки были изъяты с его дачного участка.

По предварительным данным, около года назад руководство кафе установило на площадке перед заведением четыре металлические лавки. Местный житель, проходивший мимо кафе, обратил внимание на их удобство и надёжность. Он решил поставить лавки на своём приусадебном участке. Ночью, вооружившись тачкой, злоумышленник пришёл к кафе и забрал три лавки. Работники заведения заметили это и вызвали полицию, которая устроила засаду и задержала похитителя.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.