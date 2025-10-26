Беременная режиссер Франк потеряла ребенка после нападения на курорте

Режиссёр-документалист Александра Франк потеряла ребёнка после инцидента в курортном комплексе «Охта Парк» в Ленинградской области. Будучи на третьем месяце беременности, она стала жертвой нападения со стороны соседки, что привело к трагическим последствиям, пишет Life.ru.

Как сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке, семейный отдых Александры с мужем, шестилетним сыном и бабушкой обернулся катастрофой после того, как соседка вела себя агрессивно и ворвалась в их коттедж ночью. Александра утверждает, что охрана курорта не вмешалась в конфликт, и лишь супругу удалось вывести женщину из дома.

«Когда я спустился, увидел девушку в очень странном состоянии. Это было похоже на алкоголь, но она вела себя очень агрессивно. Мы её унесли на ресепшн, а администрация отправила её домой», — рассказал 78.ru муж режиссёра Сергей.

После этого режиссёр фильма «Он+Она» почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врач подтвердил, что сердце малыша остановилось. Александре предстоит хирургическое вмешательство.