Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Легендарный лидер ЛДПР Владимир Жириновский часто делал прогнозы. При жизни политика их многие считали спорными. Но после его смерти россияне всё чаще вспоминают его слова об истинном лице Запада. Более того, самого Жириновского всё чаще называют «Вовангой» или «политической Вангой». Настолько точно сбываются сказанные им десятки лет назад слова.

Например, шесть лет назад он рассказывал о «Хьюстонском проекте». По его мнению, этот план был создан для уничтожения России. Слова политика вспомигает издание topnews.

Жириновский считал, что США хотят полностью стереть славянский мир. Для этого они провоцируют войны в Европе. Первой целью, как заявлял политик, была царская Россия. И Запад, по его словам, тогда своего добился.

Политик ссылался на полковника Хауса, советника президента США Вильсона. Этот человек влиял на политику Америки в годы Первой мировой войны и после революции 1917-го.

Жириновский утверждал: Хаус принимал решения о поддержке Временного правительства, а потом и других сил в России. Всё это, по мысли политика, вело к расчленению страны. В дневнике Хауса за 19 сентября 1918 года есть такая запись: «Миру станет спокойнее, если вместо большой России будет четыре. Одна — Сибирь, а остальные — разделённая европейская часть».

Жириновский проводил параллель с «Гарвардским проектом» XX века. Этот проект, как он говорил, ставил целью уничтожить СССР. В нём были этапы: «Перестройка», «Реформы» и «Завершение». Последний этап, по версии политика, предполагал ликвидацию уже современной России и её разграбление.

На телеканале «Россия 1» Жириновский заявил: теперь США идут по «Хьюстонскому проекту». И его цель — тоже разрушить Россию. И здесь важным звеном как раз является Украина.

В студии он зачитал перевод иностранных материалов. Там, по его словам, раскрывалась роль Украины в будущем конфликте В тексте утверждалось: украинцы будут воевать с русскими под лозунгом независимости. Но в итоге окажутся в полной зависимости от США.

«Всё будут делать под предлогом суверенитета, борьбы за свои интересы. Но мы (США) не позволим ни одной стороне самоопределиться на основе своих ценностей. В этой войне славянские дураки станут слабеть, а мы — крепнуть», — цитировал американцев Жириновский.

Цель такой политики, как утверждал Жириновский, — стравить славян между собой. Так их ослабят как самостоятельную силу в мире. Политик также комментировал события на Украине. В конце выступления он связал их с прошлыми этапами разрушения русских империй. И сделал вывод: существует долгосрочный план.

«Всё это происходит, понимаете? Есть план, нет плана… Разрушили Российскую империю, потом Советский Союз. А сейчас что творят с Украиной? Донбасс просто так полыхает? Всё это идёт по плану, — заключил Жириновский.

Одно понятно точно — даже если подобные планы действительно существуют, в XX веке Америке удавалось воплощать их в жизнь. Но в XXI веке США серьёзно просчитались. Россия на фоне глобальных потрясений не только укрепила свои позиции и сплотилась духовно, но и показала мощную силу своей армии. Предсказывал это и сам Владимир Жириновский. Ещё задолго до начала СВО он заявлял, что Россия будет не только обрастать новыми территориями, но и заявлять о себе как о сильном мировом лидере.