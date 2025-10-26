Воскресенье, 26 октября, 2025
Участник шоу «Гладиаторы» планирует создать экоферму в Касимовском округе

Анастасия Мериакри

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов провёл встречу с участником телешоу «Гладиаторы» (12+) на НТВ. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Илья Сулоев установил впечатляющие рекорды: он может простоять более 40 минут в планке и выполнить 3000 приседаний на гвоздях. Однако его достижения не ограничиваются спортом. Илья также является основателем компании по производству протеиновых батончиков, направленных на здоровое питание.

В планах Ильи Сулоева — создание экофермы в Касимовском округе, которая будет выпускать экологически чистые продукты без использования «химии» и консервантов. Кроме того, он работает над концепцией экопоселения.

