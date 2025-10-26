Воскресенье, 26 октября, 2025
Транспорт и дороги

Опубликован проект развязки Южного обхода Рязани в районе деревни Храпово

Анастасия Мериакри
Фото: "Автомобильный сайт Рязани"

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» представило проект развязки, которая соединит трассу М-5 с южным обходом Рязани в районе деревни Храпово. Этот проект является частью масштабного строительства Южного обхода Рязани и играет ключевую роль в его реализации. Проект публикует «Автомобильный сайт Рязани».

В рамках проекта планируется возведение эстакады длиной более 500 метров и шириной свыше 20 метров. Она пройдет над въездом в поселок Храпово, обеспечивая свободное движение транспорта.

Эстакада будет состоять из 14 опор и включать четыре полосы движения, каждая шириной 3,75 метра, с металлической защитой разделительной полосы. Расчетная скорость движения по ней составит 120 километров в час. Сооружение охватит территорию с жилыми домами и другими постройками.

По всей длине эстакады будут установлены осветительные приборы, обеспечивающие хорошую видимость даже в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях.

Южный обход в районе Храпово соединится с новой дорогой, образуя единый узел развязки, который облегчит транспортное сообщение между различными частями региона и федеральными трассами.

Общая стоимость проекта оценивается в 20,7 миллиарда рублей, а завершение всех работ планируется на декабрь 2028 года.

