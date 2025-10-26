Рязанский театр балета планирует поставить «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

В хореографическом зале Рязанского областного дворца культуры и искусства состоялся открытый урок классического танца, где посетители могли наблюдать за тренировкой профессиональных артистов. Мероприятие провел Юрий Зиннуров, солист Мариинского театра и новый художественный руководитель Рязанского театра балета. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

«Урок классического танца – это ежедневная тренировка для артистов балета, на котором они растягиваются, проверяют свою музыкальность, подготавливаются к сцене. Помимо техники, я стараюсь научить артистов выразительности. Создать такой театр с нуля сложно, особенно в городе, где никогда не было профессионального балета, но я думаю, что у нас все получится, ведь зрители очень рады этому событию и ждут открытия», — отметил Юрий Зиннуров.

Некоторые посетители урока рассказали, что уже давно занимаются танцами, в том числе в балетных студиях. Они пришли, чтобы увидеть работу профессионалов, изучить их технику и движения. Посетители надеялись найти новые идеи для своего развития и выявить типичные ошибки, которые могут возникать на тренировках.

В планах Рязанского театра балета на сезон уже намечены три гала-концерта. Первый из них состоится 4 ноября с участием артистов из ведущих театров России.

Художественный руководитель планирует поставить «Щелкунчика», и сейчас решаются вопросы, связанные с созданием декораций и реквизита. В дальнейшем театр намерен поставить «Лебединое озеро» и организовать гастроли.

Возрастное ограничение 6+.