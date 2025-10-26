Выживший в Охотском море Пичугин прервал молчание и рассказал о трагедии

Единственный уцелевший в трагедии в Охотском море Михаил Пичугин рассказал телеканалу РЕН ТВ, как выжил во время 67-дневного дрейфа.

Путешествие затеяли как подарок на шестнадцатилетие его племянника. Двое взрослых и подросток отправились к Шантарским островам, чтобы увидеть китов. Среди причин трагедии стала неисправность мотора и решение отойти далеко от берега, что запрещено правилами.

«Моя вина, моя лодка, я капитан», — признал Пичугин.

При этом у путешественников было мало еды и воды. Первым, на 41-й день дрейфа, умер племянник Пичугина, вскоре из жизни ушел его отец.

Пичугин выжил благодаря экипажу рыболовного судна «Ангел», который сменил район и нашел его через 67 дней. В отношении капитана возбудили дело за нарушение правил эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, ему грозит до семи лет заключения.

Год спустя Пичугин по-прежнему винит себя за гибель брата и подростка.