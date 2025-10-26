Воскресенье, 26 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Спорт

Павел Малков: Используем все возможности для развития футбольной инфраструктуры в Рязанском регионе

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии подведения итогов Чемпионата, Первенства региона по футболу среди взрослых и юношеских команд сезона 2025 года, а также Кубка Рязанской области по футболу, посвященного памяти Мастера спорта СССР Ю.Н. Борисова.

На территории крытого футбольного манежа Рязани прошел спортивный праздник. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Виталий Шабанов, а также президент Рязанского регионального Футбольного союза Илья Котиков. Среди участников были игроки команд, болельщики и руководители округов и районов области.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что футбол занимает одно из ведущих мест среди популярных видов спорта в Рязанской области. В настоящее время футболом занимаются более 40 тысяч человек, а на базе спортшкол тренируются около 4 тысяч футболистов. В регионе функционируют два профессиональных футбольных клуба, свыше 1000 любительских команд и частные спортивные школы.

«Мы делаем все необходимое для развития футбола в регионе, продолжаем совершенствовать спортивную инфраструктуру. Для профессиональных занятий построили крытый футбольный манеж, о нем наши спортсмены давно мечтали. Сейчас по всей Рязанской области приводим в порядок спортивные площадки, чтобы как можно больше людей могли заниматься футболом, участвовать в соревнованиях»,- подчеркнул  Павел Малков.

Глава региона Павел Малков поздравил победителей областного Чемпионата и Кубка по футболу среди взрослых команд, а также Первенства Рязанской области 2025 года среди юношей. В «Золотой лиге» Чемпионата области этого года, где соревновались 22 команды из разных муниципалитетов, победу одержала команда «Ряжский АРЗ». Кубок региона завоевал шацкий клуб «Ока-Молоко». Лучшей среди юношей в «Золотой лиге» стала команда из Рыбного.

Благодарственные письма от Губернатора области были вручены главам муниципалитетов, активно поддерживающим развитие спортивной жизни региона.

Павел Малков также выразил надежду на успешное проведение зимнего Первенства области по футболу, которое стартует 15 ноября и соберет более 80 команд. В рамках мероприятия глава региона вручил цветы Людмиле Борисовой, вдове футболиста, мастера спорта СССР Ю.Н. Борисова, в честь которого проводится региональный турнир — Кубок области по футболу.

После церемонии награждения Павел Малков вместе с президентом регионального Футбольного союза Ильей Котиковым осмотрел помещения комплекса, в частности, административно-бытовой корпус двухэтажного футбольного манежа.

Самые читаемые материалы

Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Новости России

Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...
Интересное

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Последние новости

Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий...

Рязанец Илья Липилин в составе сборной РФ стал победителем шахматной Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Турнир проходил в Астане с 19 по 25 октября. 

Бывший боец ЧВК «Вагнер» увидел сигнал в военной форме Путина

Президент Владимир Путин неслучайно появился на совещании с главой...

SHOT: в Подмосковье 44-летний учитель физики умер на глазах детей

В школе №20 на улице Ватутина в Подольске прямо...

Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.

Выживший в Охотском море Пичугин прервал молчание и рассказал о трагедии

Единственный уцелевший в трагедии в Охотском море Михаил Пичугин...

На следующей неделе в Рязанской области ожидается дождливая погода

К концу недели вероятность осадков снизится.

Стала известна причина оцепления дома на улице Комбайновой в Рязани

Жильцы дома рассказали, что инцидент произошёл из-за драки в одной из квартир.

Стали известны детали убийства женщины, с которой снял кожу муж в Березовском

Житель Березовского, которого подозревают в убийстве и попытке расчленения...

Рязанский театр балета планирует поставить «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

В планах Рязанского театра балета на сезон уже намечены три гала-концерта.

В Рязани оцепили дом на улице Комбайновой

На месте работают сотрудники полиции.

В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей

Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности.

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года

Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.

ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Нефтянику» со счётом 1:3

Первый гол был забит лишь во втором периоде. «Нефтяник» из Альметьевска открыл счёт, поразив ворота рязанцев.

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.