Павел Малков: Используем все возможности для развития футбольной инфраструктуры в Рязанском регионе

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии подведения итогов Чемпионата, Первенства региона по футболу среди взрослых и юношеских команд сезона 2025 года, а также Кубка Рязанской области по футболу, посвященного памяти Мастера спорта СССР Ю.Н. Борисова.

На территории крытого футбольного манежа Рязани прошел спортивный праздник. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Виталий Шабанов, а также президент Рязанского регионального Футбольного союза Илья Котиков. Среди участников были игроки команд, болельщики и руководители округов и районов области.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что футбол занимает одно из ведущих мест среди популярных видов спорта в Рязанской области. В настоящее время футболом занимаются более 40 тысяч человек, а на базе спортшкол тренируются около 4 тысяч футболистов. В регионе функционируют два профессиональных футбольных клуба, свыше 1000 любительских команд и частные спортивные школы.

«Мы делаем все необходимое для развития футбола в регионе, продолжаем совершенствовать спортивную инфраструктуру. Для профессиональных занятий построили крытый футбольный манеж, о нем наши спортсмены давно мечтали. Сейчас по всей Рязанской области приводим в порядок спортивные площадки, чтобы как можно больше людей могли заниматься футболом, участвовать в соревнованиях»,- подчеркнул Павел Малков.

Глава региона Павел Малков поздравил победителей областного Чемпионата и Кубка по футболу среди взрослых команд, а также Первенства Рязанской области 2025 года среди юношей. В «Золотой лиге» Чемпионата области этого года, где соревновались 22 команды из разных муниципалитетов, победу одержала команда «Ряжский АРЗ». Кубок региона завоевал шацкий клуб «Ока-Молоко». Лучшей среди юношей в «Золотой лиге» стала команда из Рыбного.

Благодарственные письма от Губернатора области были вручены главам муниципалитетов, активно поддерживающим развитие спортивной жизни региона.

Павел Малков также выразил надежду на успешное проведение зимнего Первенства области по футболу, которое стартует 15 ноября и соберет более 80 команд. В рамках мероприятия глава региона вручил цветы Людмиле Борисовой, вдове футболиста, мастера спорта СССР Ю.Н. Борисова, в честь которого проводится региональный турнир — Кубок области по футболу.

После церемонии награждения Павел Малков вместе с президентом регионального Футбольного союза Ильей Котиковым осмотрел помещения комплекса, в частности, административно-бытовой корпус двухэтажного футбольного манежа.