Стала известна причина оцепления дома №28 на улице Комбайновой в Рязани

Названа причина оцепления дома №28 на улице Комбайновой в Рязани. «КП-Рязань» пообщалась с жильцами дома.

Жильцы дома рассказали, что инцидент произошёл из-за драки в одной из квартир. Полицейские были вызваны для разрешения ситуации. Они прибыли на место и демонтировали дверь, чтобы попасть в квартиру.

По словам местных жителей, сейчас ситуация нормализовалась. Оцепление вокруг десятиэтажного дома было снято, и обстановка вокруг спокойная.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.