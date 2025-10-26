Бывший боец ЧВК «Вагнер» увидел сигнал в военной форме Путина

Президент Владимир Путин неслучайно появился на совещании с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым в военной форме, написал бывший боец ЧВК «Вагнер», ведущий Telegram-канал под псевдонимом Condottiero.

По его мнению, речь идет о сигнале внешним наблюдателям.

«Москва находится в состоянии полной боевой готовности и принимает решения в реальном времени», — считает автор публикации.

Это демонстрирует вертикаль командования, также показывает, что управление войсками идет централизованно без имитации политического контроля, пояснил он.

Автор поста в то же время подчеркнул, что западные саммиты проходят в атмосфере политических деклараций без оперативного содержания.

На совещании в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск президенту доложили об успехах на фронте и испытаниях ракеты «Буревестник».