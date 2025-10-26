Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий Назаров, пишет «МК».
Это произошло чуть более чем через полгода после смерти его жены, режиссера и актрисы Натальи Назаровой. Ее не стало 2 апреля, она боролась с онкологическим заболеванием. Супруги преподавали в ГИТИСе и недавно выпустили единственный курс. В воскресенье их студенты играют спектакль «Когда мир дышит».
Геннадий и Наталья познакомились, когда учились в ГИТИСе и всю жизнь были вместе.
Карьере Назарова помешали болезнь почек и диализ. Он успел сняться в картинах «Курочка ряба», «Орел и решка», «Какая чудная игра», «Мелкий бес».