Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий Назаров, пишет «МК».

Это произошло чуть более чем через полгода после смерти его жены, режиссера и актрисы Натальи Назаровой. Ее не стало 2 апреля, она боролась с онкологическим заболеванием. Супруги преподавали в ГИТИСе и недавно выпустили единственный курс. В воскресенье их студенты играют спектакль «Когда мир дышит».

Геннадий и Наталья познакомились, когда учились в ГИТИСе и всю жизнь были вместе.

«Еще будучи студентом, он начал сниматься в главной роли в грандиозном международном проекте «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», — говорится в публикации.

Карьере Назарова помешали болезнь почек и диализ. Он успел сняться в картинах «Курочка ряба», «Орел и решка», «Какая чудная игра», «Мелкий бес».