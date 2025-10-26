Воскресенье, 26 октября, 2025
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров спустя полгода после смерти жены

Никита Рязанцев
В воскресенье в возрасте 58 лет умер актер Геннадий Назаров, пишет «МК».

Это произошло чуть более чем через полгода после смерти его жены, режиссера и актрисы Натальи Назаровой. Ее не стало 2 апреля, она боролась с онкологическим заболеванием. Супруги преподавали в ГИТИСе и недавно выпустили единственный курс. В воскресенье их студенты играют спектакль «Когда мир дышит». 

Геннадий и Наталья познакомились, когда учились в ГИТИСе и всю жизнь были вместе.

«Еще будучи студентом, он начал сниматься в главной роли в грандиозном международном проекте «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», — говорится в публикации.

Карьере Назарова помешали болезнь почек и диализ. Он успел сняться в картинах «Курочка ряба», «Орел и решка», «Какая чудная игра», «Мелкий бес».

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...
Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Рязанец Илья Липилин в составе сборной РФ стал победителем шахматной Олимпиады ФИДЕ среди лиц с ОВЗ

Турнир проходил в Астане с 19 по 25 октября. 

Павел Малков: Используем все возможности для развития футбольной инфраструктуры в Рязанском регионе

Павел Малков вручил кубки капитанам команд, ставших победителями областного Чемпионата и Кубка по футболу среди взрослых команд, а также Первенства региона 2025 года среди юношей.

Бывший боец ЧВК «Вагнер» увидел сигнал в военной форме Путина

Президент Владимир Путин неслучайно появился на совещании с главой...

SHOT: в Подмосковье 44-летний учитель физики умер на глазах детей

В школе №20 на улице Ватутина в Подольске прямо...

Комету Lemmon сфотографировали над Рязанской областью

В последующие дни она будет перемещаться еще больше к западу.

Выживший в Охотском море Пичугин прервал молчание и рассказал о трагедии

Единственный уцелевший в трагедии в Охотском море Михаил Пичугин...

На следующей неделе в Рязанской области ожидается дождливая погода

К концу недели вероятность осадков снизится.

Стала известна причина оцепления дома на улице Комбайновой в Рязани

Жильцы дома рассказали, что инцидент произошёл из-за драки в одной из квартир.

Стали известны детали убийства женщины, с которой снял кожу муж в Березовском

Житель Березовского, которого подозревают в убийстве и попытке расчленения...

Рязанский театр балета планирует поставить «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

В планах Рязанского театра балета на сезон уже намечены три гала-концерта.

В Рязани оцепили дом на улице Комбайновой

На месте работают сотрудники полиции.

В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей

Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности.

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года

Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.

ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Нефтянику» со счётом 1:3

Первый гол был забит лишь во втором периоде. «Нефтяник» из Альметьевска открыл счёт, поразив ворота рязанцев.

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.