Воскресенье, 26 октября, 2025
10.2 C
Рязань
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года

Анастасия Мериакри

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года. Снимки опубликованы в группе организации ВКонтакте.

«Симфония чисел в дате 25.10.2025 создаёт особое очарование и притягательность. Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день. Дорогие молодожёны, пусть сегодняшний день станет началом прекрасного путешествия двух любящих сердец, а магия чисел подарит вашему союзу крепкую любовь, взаимопонимание и счастье на долгие годы!», — отметили в ЗАГСе.

Поздравляем молодоженов с созданием семьи, желаем долгих совместных лет жизни.

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.
Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день.

Самые читаемые материалы

Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.
Общество

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.
Новости России

Мощнейший пожар начался в Киеве после российского удара 

Сообщается, что удары наносились в том числе баллистическими ракетами. 
Новости России

Умерли сразу два известных губернатора времен Ельцина

В августе ушли из жизни бывшие губернаторы Смоленской и...
Интересное

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Последние новости

Рязанский театр балета планирует поставить «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

В планах Рязанского театра балета на сезон уже намечены три гала-концерта.

В Рязани оцепили дом на улице Крупской

На месте работают сотрудники полиции.

В Рязани открылся новый мурал, посвящённый проблеме пропажи детей

Основная цель этой художественной работы — привлечь внимание к проблеме пропажи детей и подчеркнуть важность бдительности.

ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Нефтянику» со счётом 1:3

Первый гол был забит лишь во втором периоде. «Нефтяник» из Альметьевска открыл счёт, поразив ворота рязанцев.

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.

Раскрыт новый поворот в деле женщины, чей труп нашли без головы на Урале

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы...

Опубликован проект развязки Южного обхода Рязани в районе деревни Храпово

Общая стоимость проекта оценивается в 20,7 миллиарда рублей, а завершение всех работ планируется на декабрь 2028 года.

В Рязани начались гастроли шоу «5 континентов» Гии Эрадзе и компании Росгосцирк

Премьера прошла при полном аншлаге!

Мотоциклист разбился на Первомайском проспекте ночью

На месте работали сотрудники ГАИ и скорой помощи.

Участник шоу «Гладиаторы» планирует создать экоферму в Касимовском округе

Илья Сулоев установил впечатляющие рекорды: он может простоять более 40 минут в планке и выполнить 3000 приседаний на гвоздях.

Пенсионера поймали с поличным при краже лавок для дачи в Рязанской области

Владелец кафе сообщил, что его работники заметили, как ночью неизвестный похитил лавку, стоявшую перед заведением.

Павел Малков рассказал о последствиях очередной ночной атаки БПЛА на Рязань

Ночью 26 октября на территории России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа.

Завершено строительство самого крупного в Рязанской области дома для переселения из аварийного жилья

Здание состоит из двух секций — восьми- и девятиэтажной. Всего в доме 146 квартир.

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

В 03:12 26 октября РСЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА на территории Рязанской области.