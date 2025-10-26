Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года. Снимки опубликованы в группе организации ВКонтакте.

«Симфония чисел в дате 25.10.2025 создаёт особое очарование и притягательность. Зеркальное сочетание цифр словно приглашает влюблённые сердца соединить свои судьбы в этот неповторимый день. Дорогие молодожёны, пусть сегодняшний день станет началом прекрасного путешествия двух любящих сердец, а магия чисел подарит вашему союзу крепкую любовь, взаимопонимание и счастье на долгие годы!», — отметили в ЗАГСе.

Поздравляем молодоженов с созданием семьи, желаем долгих совместных лет жизни.