Раскрыт новый поворот в деле женщины, чей труп нашли без головы на Урале

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы в Ивделе Свердловской области, могла быть приезжей, сообщило URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, погибшая не числится в списках пропавших без вести в Ивделе и Оусе за последний год.

«Возможно, женщина приехала из другого города или региона», — сказал собеседник агентства.

Согласно другой версии, ее родственники не обращались в полицию, когда она пропала без вести.

Рабочие нашли тело женщины без головы 16 октября возле перегона Улымсос-Оус. Рядом с трупом была немецкая монета номиналом пять рейхсмарок 1939 года. Вероятно, покойная была нумизматом. Силовики разбираются в ситуации.