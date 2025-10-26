Воскресенье, 26 октября, 2025
7.8 C
Рязань
Новости России

Раскрыт новый поворот в деле женщины, чей труп нашли без головы на Урале

Никита Рязанцев

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы в Ивделе Свердловской области, могла быть приезжей, сообщило URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, погибшая не числится в списках пропавших без вести в Ивделе и Оусе за последний год.

«Возможно, женщина приехала из другого города или региона», — сказал собеседник агентства.

Согласно другой версии, ее родственники не обращались в полицию, когда она пропала без вести.

Рабочие нашли тело женщины без головы 16 октября возле перегона Улымсос-Оус. Рядом с трупом была немецкая монета номиналом пять рейхсмарок 1939 года. Вероятно, покойная была нумизматом. Силовики разбираются в ситуации.

Магнитная буря продолжительностью в неделю обрушилась на Землю

С 25 по 31 октября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, способная продлиться до недели.

Опубликован проект развязки Южного обхода Рязани в районе деревни Храпово

Общая стоимость проекта оценивается в 20,7 миллиарда рублей, а завершение всех работ планируется на декабрь 2028 года.

В Рязани начались гастроли шоу «5 континентов» Гии Эрадзе и компании Росгосцирк

Премьера прошла при полном аншлаге!

Мотоциклист разбился на Первомайском проспекте ночью

На месте работали сотрудники ГАИ и скорой помощи.

Участник шоу «Гладиаторы» планирует создать экоферму в Касимовском округе

Илья Сулоев установил впечатляющие рекорды: он может простоять более 40 минут в планке и выполнить 3000 приседаний на гвоздях.

Пенсионера поймали с поличным при краже лавок для дачи в Рязанской области

Владелец кафе сообщил, что его работники заметили, как ночью неизвестный похитил лавку, стоявшую перед заведением.

Павел Малков рассказал о последствиях очередной ночной атаки БПЛА на Рязань

Ночью 26 октября на территории России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа.

Завершено строительство самого крупного в Рязанской области дома для переселения из аварийного жилья

Здание состоит из двух секций — восьми- и девятиэтажной. Всего в доме 146 квартир.

Жириновский предсказал создание «Хьюстонского проекта» — губительного плана США по России

Политик-провидец при жизни озвучил главную цель американской политики по отношению к нашей стране.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

В 03:12 26 октября РСЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА на территории Рязанской области.

Четыре беспилотника уничтожили в Рязанской области ночью

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 82 украинских БПЛА самолётного типа.

