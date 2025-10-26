ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Нефтянику» со счётом 1:3

25 октября ХК «Рязань-ВДВ» встретился с ХК «Нефтяник» в рязанском Дворце спорта «Олимпийский».

Первый гол был забит лишь во втором периоде. «Нефтяник» из Альметьевска открыл счёт, поразив ворота рязанцев. В начале третьего периода «Нефтяник» удвоил преимущество. После этого «Рязань-ВДВ» активизировала игру. В конце периода «Нефтяник», воспользовавшись моментом, забросил шайбу в пустые ворота рязанцев.

Матч завершился со счётом 1:3 в пользу «Нефтяника».

«По серии, по домашней, не добрали очков однозначно, хотели большего, но получилось так. К сожалению, наверное, на ребят каким-то образом повлияла ситуация со сменой тренера и так далее. Все равно все профессиональные спортсмены, всякое бывает. А сегодняшний матч, если комментировать, то первые полтора периода, наверное, мы как-то тяжело вкатывались в игру, а третий период полностью доминировали. Не хватило, конечно, реализации, но это не только в сегодняшнем матче. В целом, пока по сезону у нас тяжело идёт реализация, исключая, наверное, только матч с АКМ. На поездку готовимся, всё в штатном режиме», — прокомментировал игру Сергей Душкин, и. о. главного тренера ХК «Рязань-ВДВ».

Напомним, после поражения в матче от «Челнов» руководство ХК «Рязань-ВДВ» отстранило главного тренера Валерия Кулибабу в связи с неудовлетворительными результатами клуба в регулярном чемпионате.