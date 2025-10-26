В Рязани начались гастроли шоу «5 континентов» Гии Эрадзе и компании Росгосцирк

В субботу, 25 октября, в Рязанском государственном цирке стартовали гастроли легендарного циркового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов» (0+). Премьера прошла при полном аншлаге!

После представления артисты пообщались с представителями рязанских СМИ и поделились своими впечатлениями.

Стоит отметить, что в этот день случилось сразу несколько знаковых событий. Во-первых, одним из зрителей премьерного показа стал генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков. Сергей Григорьевич с семьей прогулялся по Лыбедскому бульвару и посмотрел закулисную жизнь цирка – как размещается реквизит и декорации, как содержатся животные, и как за ними ухаживают служащие. После он с удовольствием остался посмотреть представление, а в антракте поделился своими эмоциями и впечатлениями от шоу:

– Сегодня я был в очередной раз потрясен качеством вашей программы. Спасибо вам за это невероятное, потрясающее шоу, сказку, яркость красок, которые вы дарите зрителям.

Во-вторых, именно на арене рязанского цирка случилось поистине уникальное событие – на манеже под руководством дрессировщика Рустама Газаева выступили одновременно 6 бизонов! Этот случай – беспрецедентный в России!

В 2021 году Рустам впервые появился в манеже с 4 бизонами. Уже тогда это вызвало восторг у публики и ценителей циркового искусства! Через год их стало пять. В команду влился еще один сородич – Тефи, бизон, который родился в цирке.

А в субботу к бизонам присоединилась юная Маркитана. Кстати, это был ее дебют – она впервые вышла в большой манеж! Несмотря на то, что в цирке юная артистка живет только два года, Маркитана быстро влилась в команду и ловко переняла все навыки и трюки у своих партнеров.

Рустам подчеркнул, что бизоны – неуправляемые животные. И с ними можно только договариваться.

– Дрессура с животными – это всегда поэтапно. Нельзя сказать, что мы отрепетировали и все. Мы репетируем постоянно, пробуем что-то новое. И это на протяжении всей жизни, потому что это животное, с которым нужно постоянно иметь контакт, – подчеркнул Рустам. – Вообще, не только бизоны, а любое животное, даже домашняя кошечка, требует внимания. А это американский бизон, который весит тонну. И тонну внимания он должен получать. Их надо любить, кормить, чесать, купать. И тогда все получится.

Громкими аплодисментами сопровождались все без исключения номера! Бесстрашные воздушные гимнасты и харизматичные акробаты на дорожке и батутах, грациозная девушка на шаре, невероятно гибкие русалки, задорные джигитки, вольнолюбивые цыгане, упоительные мотивы востока, яркий и невероятно смешной клоунский дуэт – все это не оставило равнодушным ни одного человека в зале.

– Премьера – это очень важно для нас. Мы хотим заинтересовать публику, потому что сарафанное радио никто не отменял. Сейчас каждый придёт домой и расскажет своим друзьям, семье, соседям о том, что они видели. В Рязани фантастический зритель. Сколько энергетики мы отдали, сколько получили взамен. И даже больше. Мне кажется, что мы сейчас готовы все начать заново еще раз, – призналась заслуженная артистка России, клоунесса шоу Лада Сарнацкая.

Художественный руководитель Нелли Газаева отметила, что по сравнению с 2023 годом шоу очень сильно изменилось.

– Появилось много новых декораций и реквизита, появились новые уникальные номера и танцевальные партии. Каждый раз приезжаем и у нас появляется что-то интересное и необычное, — рассказала она. — Мы стараемся удивлять зрителей.

Директор коллектива Алексей Плотников отметил, что в Рязань было привезено 18 фур с реквизитом.

– Да, мы растем быстро. Конечно, это сложно, тяжело перевозить, монтировать. Но именно такие масштабы всегда отличали наше шоу от других. Представьте – убрать сейчас все эти декорации, конечно, будет совсем другая картинка, а дело ведь в мелочах. Любая блестка, любой камешек, любой фонарь имеет огромное значение. Мы уделяем этому большое внимание, – подчеркнул Плотников. – Была проделана грандиозная работа. И реакция зрителя для нас дорогого стоит. Значит, мы сделали все правильно, качественно, как мы умеем.

Вместе с антрактом представление длится три часа. Это время пролетает на одном дыхании! Действо, которое происходит одновременно на арене и под куполом цирка, не отпускает ни на минуту. Вот мишка пляшет цыганочку, а рядом другой косолапый флиртует с цыганкой, а третий – дает мастер-класс по игре на трубе. А затем невероятно красивый и масштабный номер «Сказочная Венеция», в котором одновременно участвовали 24 артиста балета! Следом – танцующие экзотические рыбки и светящиеся медузы провожают бесстрашных русалок в полет на «летучем» корабле. И тут же действо сменяется! На арене уже – русская ярмарка, с каруселью, обязательным Петрушкой и очаровательными русскими красавицами в сопровождении добрых молодцев.

Каждый номер – это маленький спектакль, со своей историей, своими героями и своими переживаниями. Но в то же время они крепко связаны воедино – мастерством и профессионализмом артистов шоу «5 континентов».

Все это завораживает и оказывает магическое воздействие. Хочется увидеть каждую деталь, рассмотреть каждый костюм, каждый жест, каждое движение. А с первого раза это практически невозможно! Именно поэтому многие зрители с удовольствием возвращаются в цирк, чтобы насладиться невероятным шоу вновь и вновь!