В Рязани начались гастроли шоу «5 континентов» Гии Эрадзе и компании Росгосцирк

В субботу, 25 октября, в Рязанском государственном цирке стартовали гастроли легендарного циркового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов» (0+). Премьера прошла при полном аншлаге!
После представления артисты пообщались с представителями рязанских СМИ и поделились своими впечатлениями.
Стоит отметить, что в этот день случилось сразу несколько знаковых событий. Во-первых, одним из зрителей премьерного показа стал генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков. Сергей Григорьевич с семьей прогулялся по Лыбедскому бульвару и посмотрел закулисную жизнь цирка – как размещается реквизит и декорации, как содержатся животные, и как за ними ухаживают служащие. После он с удовольствием остался посмотреть представление, а в антракте поделился своими эмоциями и впечатлениями от шоу:
Во-вторых, именно на арене рязанского цирка случилось поистине уникальное событие – на манеже под руководством дрессировщика Рустама Газаева выступили одновременно 6 бизонов! Этот случай – беспрецедентный в России!
В 2021 году Рустам впервые появился в манеже с 4 бизонами. Уже тогда это вызвало восторг у публики и ценителей циркового искусства! Через год их стало пять. В команду влился еще один сородич – Тефи, бизон, который родился в цирке.
А в субботу к бизонам присоединилась юная Маркитана. Кстати, это был ее дебют – она впервые вышла в большой манеж! Несмотря на то, что в цирке юная артистка живет только два года, Маркитана быстро влилась в команду и ловко переняла все навыки и трюки у своих партнеров.
Рустам подчеркнул, что бизоны – неуправляемые животные. И с ними можно только договариваться.
Громкими аплодисментами сопровождались все без исключения номера! Бесстрашные воздушные гимнасты и харизматичные акробаты на дорожке и батутах, грациозная девушка на шаре, невероятно гибкие русалки, задорные джигитки, вольнолюбивые цыгане, упоительные мотивы востока, яркий и невероятно смешной клоунский дуэт – все это не оставило равнодушным ни одного человека в зале.
Художественный руководитель Нелли Газаева отметила, что по сравнению с 2023 годом шоу очень сильно изменилось.
Директор коллектива Алексей Плотников отметил, что в Рязань было привезено 18 фур с реквизитом.
Вместе с антрактом представление длится три часа. Это время пролетает на одном дыхании! Действо, которое происходит одновременно на арене и под куполом цирка, не отпускает ни на минуту. Вот мишка пляшет цыганочку, а рядом другой косолапый флиртует с цыганкой, а третий – дает мастер-класс по игре на трубе. А затем невероятно красивый и масштабный номер «Сказочная Венеция», в котором одновременно участвовали 24 артиста балета! Следом – танцующие экзотические рыбки и светящиеся медузы провожают бесстрашных русалок в полет на «летучем» корабле. И тут же действо сменяется! На арене уже – русская ярмарка, с каруселью, обязательным Петрушкой и очаровательными русскими красавицами в сопровождении добрых молодцев.
Каждый номер – это маленький спектакль, со своей историей, своими героями и своими переживаниями. Но в то же время они крепко связаны воедино – мастерством и профессионализмом артистов шоу «5 континентов».
Все это завораживает и оказывает магическое воздействие. Хочется увидеть каждую деталь, рассмотреть каждый костюм, каждый жест, каждое движение. А с первого раза это практически невозможно! Именно поэтому многие зрители с удовольствием возвращаются в цирк, чтобы насладиться невероятным шоу вновь и вновь!